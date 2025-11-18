Ιωάννα Τούνη: Στόλισε τρία ροζ Χριστουγεννιάτικα δέντρα στο σπίτι που μένει στη Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεο
Η Ιωάννα Τούνη, η οποία στόλισε τρία δέντρα σε ροζ χρώμα στο σαλόνι του σπιτιού της στη Θεσσαλονίκη.
Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας αποφάσισε να «μεταμορφώσει» το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη σε ένα παραμυθένιο ροζ σκηνικό. Η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον κολλητό της Στέφανο, διακοσμητή που έχει επιμεληθεί όλο το interior design, αλλά και με τη βοήθεια του μικρού της γιου, Πάρη, ξεκίνησαν τον στολισμό από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου.
Στο κέντρο του σαλονιού της δεσπόζουν τρία ροζ χριστουγεννιάτικα δέντρα, σε απόλυτη χρωματική αρμονία με τον καναπέ και το χαλί. Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να τα στολίσει αποκλειστικά με λαμπερά φωτάκια, δημιουργώντας ένα minimal αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
Στη βάση των δέντρων, ροζ κουτιά δώρων ολοκληρώνουν το festive σκηνικό, τονίζοντας ακόμα περισσότερο την αδυναμία της στο συγκεκριμένο χρώμα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό γερνάει ο πληθυσμός – Μέχρι το 2060 το 34% των πολιτών στην Ελλάδα θα είναι άνω των 65 ετών
- ΠΚΜ: Πάνω από 500 φοιτητές και ερευνητές εκπαιδεύτηκαν σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης
- Καβγάς Δουδωνή-Καραμέρου: Σήμερα σχεδόν ντρέπεσαι να πεις ότι είσαι αριστερός – Είστε στη γραμμή Δρυμιώτη – Δείτε βίντεο