Ιωάννα Τούνη: Ο αισθησιακός χορός στον γάμο της κολλητής της – Δείτε βίντεο

Την κολλητή της φίλη, νονά του γιου της και συνεργάτιδά της πάντρεψε το βράδυ του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, η Ιωάννα Τούνη.

Η γνωστή Influencer και η Στέλλα Πάσσαρη συνδέονται με μια μακροχρόνια φιλία, και πάντα η μια στέκεται στο πλευρό της άλλης τόσο στις εύκολες όσο και στις δύσκολες στιγμές. Δεν θα μπορούσε λοιπόν, στον γάμο της Στέλλας Πάσσαρη να είναι κουμπάρα κάποια άλλη πέραν της Ιωάννας Τούνη.

Ο γάμος έγινε στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι ετοιμασίες της νύφης είχαν ξεκινήσει από πολύ νωρίς στο σπίτι της Ιωάννας Τούνη.

Μετά το μυστήριο, ακολούθησε ένα ξέφρενο γλέντι το οποίο περιελάμβανε πολύ χορό. Στο γλέντι αυτό, η Ιωάννα Τούνη έβγαλε το εντυπωσιακό φόρεμα που φόραγε, και έμεινε με ένα μαύρο κορμάκι.

Μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη χόρεψε μαζί με τη νύφη και τις υπόλοιπες φίλες τους έναν πολύ αισθησιακό χορό, ενώ στη συνέχεια, παραδόθηκε στους ήχους της μουσικής χορεύοντας σε ξέφρενο ρυθμό.

