Ιωάννα Τούνη: Καταγγελία από Έλληνα στη Σαουδική Αραβία για το περιεχόμενο των αναρτήσεων της influencer

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης ταξίδεψαν προ ημερών στη Σαουδική Αραβία, με την influencer να μοιράζεται εικόνες και στιγμές που έζησε με τον αγαπημένο της. Το περιεχόμενο των αναρτήσεών της όμως, προκάλεσε αντιδράσεις και πυροδότησε μια σειρά από συζητήσεις. Η τοπική αστυνομία έκανε τις προηγούμενες μέρες δύο παρατηρήσεις στην 32χρονη. Στη συνέχεια έγινε σε βάρος της και επίσημη καταγγελία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σωτήρη Καραμίντζα για την εκπομπή «ΕΔΩ TV», ένας Έλληνας που μένει μόνιμα στην Σαουδική Αραβία, έκανε καταγγελία για την Ιωάννα Τούνη προς τις Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της χώρας, εκφράζοντας προβληματισμό για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων της influencer. Στην καταγγελία, όπως ειπώθηκε στην εκπομπή, ζητείται από την αρμόδια υπηρεσία να εξετάσει αν οι συγκεκριμένες αναρτήσεις ενδεχομένως προσβάλλουν ή δυσφημούν τη χώρα.

Ο ρεπόρτερ της εκπομπής παρουσίασε και το email που εστάλη προς τις Αρχές, κάνοντας λόγο για επώνυμη αναφορά που έχει ήδη κατατεθεί. «Όλοι αυτοί οι ψευδείς ισχυρισμοί με ενοχλούν. Είμαι Έλληνας που ζω 7 χρόνια στη Σαουδική Αραβία και θεωρώ αυτή τη χώρα δεύτερο σπίτι μου. Δεν αποδέχομαι κάποιος να δημοσιεύει τέτοια πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην σχετική καταγγελία.

Για όλα αυτά η Ιωάννα Τούνη δεν έχει τοποθετηθεί. Τις προηγούμενες μέρες είχε μιλήσει για τις δυσκολίες και τις παρατηρήσεις που δέχτηκε από την τοπική αστυνομία, ενώ είχε δείξει μια σειρά από τοπία που την εντυπωσίασαν στη Σαουδική Αραβία.


«Δεν αποδέχομαι κάποιος να δημοσιεύει τέτοια πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Σαουδική Αραβία» αναφέρεται στη σχετική καταγγελία

Η πρώτη παρατήρηση που έγινε στην Ιωάννα Τούνη, είχε να κάνει με τις ενδυματολογικές επιλογές της. Ο λόγος ήταν ένα σκίσιμο που υπήρχε στο πίσω μέρος, του φορέματος που είχε επιλέξει. Τότε δεν την άφηναν να περάσει μέσα σε μαγαζί στη Σαουδική Αραβία, επειδή φαινόταν η γάμπα της.

Η δεύτερη παρατήρηση είχε να κάνει με ένα φιλί που έδωσε στον σύντροφό της, σε δημόσιο χώρο. «Δεν φιλιόμαστε πλέον, σαν τα ξαδέλφια πηγαίνουμε βόλτες» είχε πει η Ιωάννα Τούνη.

