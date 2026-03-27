Ιωάννα Τούνη: Η φωτογραφία έξω από τη δικαστική αίθουσα μετά τη διακοπή της δίκης για το revenge porn

Η Ιωάννα Τούνη βίωσε τη σημερινή ημέρα στις δικαστικές αίθουσες, έχοντας την απόλυτη στήριξη από τους φίλους της που βρέθηκαν εκεί.

Η δίκη για το revenge porn βίντεο διακόπηκε για την 1η Απριλίου, με την Ιωάννα Τούνη να ανεβάζει στα social media φωτογραφία με τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πλευρό της.

«Εντυπωσιάζομαι τι βλέπω κάθε φορά που βγαίνω από την αίθουσα. Και ειλικρινά το πόσο χαρούμενη είμαι για το πόσο ειλικρινά αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Πόση δύναμη αντλώ από αυτούς, που αφήνουν κάθε φορά όλες τις δουλειές τους & έρχονται εκεί από την δικαστική αίθουσα απλά για να με στηρίξουν ψυχολογικά. Η οικογένεια που έχω επιλέξει και με έχει επιλέξει πίσω… Οι φίλοι ΜΟΥ», έγραψε η γνωστή influencer.