Ιωάννα Τούνη: Η φωτογραφία έξω από τη δικαστική αίθουσα μετά τη διακοπή της δίκης για το revenge porn

Η Ιωάννα Τούνη βίωσε τη σημερινή ημέρα στις δικαστικές αίθουσες, έχοντας την απόλυτη στήριξη από τους φίλους της που βρέθηκαν εκεί.

Η δίκη για το revenge porn βίντεο διακόπηκε για την 1η Απριλίου, με την Ιωάννα Τούνη να ανεβάζει στα social media φωτογραφία με τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πλευρό της.

«Εντυπωσιάζομαι τι βλέπω κάθε φορά που βγαίνω από την αίθουσα. Και ειλικρινά το πόσο χαρούμενη είμαι για το πόσο ειλικρινά αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Πόση δύναμη αντλώ από αυτούς, που αφήνουν κάθε φορά όλες τις δουλειές τους & έρχονται εκεί από την δικαστική αίθουσα απλά για να με στηρίξουν ψυχολογικά. Η οικογένεια που έχω επιλέξει και με έχει επιλέξει πίσω… Οι φίλοι ΜΟΥ», έγραψε η γνωστή influencer.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

Σίσσυ Χρηστίδου: Έχω βίντεο με τη μαμά μου, αλλά δεν μπορώ ακόμα να τα δω

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 42 λεπτά πριν

Αλέξης Τσίπρας: Στις επόμενες εκλογές η ΝΔ θα έχει αντίπαλο την ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε καμινάδα ταβέρνας – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Στον εισαγγελέα το πόρισμα του ιατροδικαστή για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στην Τούμπα – Ελέγχθηκαν 89 ανήλικοι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ενημέρωση για τα εισιτήρια του τελικού στο Πανθεσσαλικό