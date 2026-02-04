Ιωάννα Τούνη για την υπόθεση revenge porn: “Να τελειώσει το δικαστήριο και να το βγάλω από το μυαλό μου”

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για την πολυσυζητημένη υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει η Ιωάννα Τούνη.

Η influencer περιμένει την απόφαση των δικαστών, για να γυρίσει σελίδα στη ζωή της. Επαναλαμβάνει πως δεν είναι διατεθειμένη να διεκδικήσει χρήματα. Θέλει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, να στείλει ένα μήνυμα στήριξης σε άλλες γυναίκες που έχουν βρεθεί σε ανάλογα αδιέξοδα.

Η δίκη για την υπόθεση revenge porn θα συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο, η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί με ανοιχτές τις πόρτες. Η Ιωάννα Τούνη, δημοσιοποίησε ένα νέο μήνυμά της στο Instagram, με σκέψεις και προβληματισμούς που περνούν από το μυαλό της.

«Γενικά στη ζωή μου το τελευταίο διάστημα γίνονται άπειρα πράγματα και σκέφτομαι πόσο συχνά έχω πει στους φίλους μου, ξέρω ‘γω που μπορεί να μου προτείνουν πράγματα και τους λέω ότι απλά θα ήθελα να τελειώσει πρώτα το δικαστήριο και να το βγάλω από το μυαλό μου και να μπορέσω μετά να ηρεμήσω και να το απολαύσω πιο πολύ. Κάθομαι τώρα και σκέφτομαι πόσο άδικο είναι να περιμένουμε να γίνει τέλεια η ζωή μας, να λυθούν τα προβλήματά μας για να ζήσουμε.

Κάθομαι και λέω “ώπα Ιωάννα”, με όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μου… μπορεί αύριο χτύπα ξύλο να μην υπάρχουμε. Αναλωνόμαστε τόσο πολύ, ξοδεύουμε τόση ενέργεια από το είναι μας στη σκέψη “να φτιάξω πρώτα τα οικονομικά μου και μετά να κάνω…”, “πρώτα να κάνω αυτό και μετά θα δω αν θα ξεκινήσω προπόνηση”, “αν θα ξεκινήσω αυτό που θα ήθελα”.

Πρώτα βάζουμε stop και αυτοσαμποτάρουμε τον εαυτό μας και δεν ζούμε στο τέλος της ημέρας. Και ποιος σου λέει πως όλα αυτά που έχεις στο μυαλό σου να φτιάξεις το ένα το άλλο, όταν εσύ θελήσεις ότι θα γίνουν. Κάπως όλα στο μυαλό μου είναι περίεργα αλλά αυτό που σκέφτομαι πάρα πολύ έντονα είναι όσο μπορώ να ζω το τώρα με αυτά που έχω, με τα προβλήματα, τα καλά, με ό,τι έχω.

Αν περιμένεις να είναι όλα τέλεια για να ζήσεις την τέλεια ζωή σου, δεν θα έρθει. Κάποιοι έχουν κάτι περισσότερο, κάποιοι κάτι λιγότερο. Όλοι κουβαλάνε τον σταυρό τους, όλοι έχουν τα προβλήματά τους. Νιώθω ότι αδικούμε τον εαυτό μας περιμένοντας να κάνουμε την τέλεια ζωή και να μπορέσουμε έπειτα να την ζήσουμε.

Οι συνθήκες δεν θα είναι ποτέ έτσι όπως τις έχουμε στο μυαλό μας. Η ζωή μας περνά από μπροστά μας με εμάς να είμαστε παρόντες-απόντες. Αυτά τα βαθυστόχαστα γνωρίζω. Δεν ξέρω τι με έπιασε πραγματικά. Να ζεις την ζωή σου και να απολαμβάνεις το σήμερα, δόξα τω Θεό αν έχουμε την υγεία μας έχουμε τα πάντα. Να μην περιμένουμε τίποτα να είναι ιδανικό για να μπορέσουμε να ζήσουμε», ακούγεται να λέει η Ιωάννα Τούνη προβληματισμένη.

Δείτε το βίντεο