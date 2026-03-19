Ιωάννα Τούνη: Εγώ κοιμάμαι ήρεμη το βράδυ – Δεν χρειάζεται να προσποιηθώ, ούτε να αποδείξω κάτι σε κάποιον

Μια αινιγματική ανάρτηση έκανε η Ιωάννα Τούνη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το απόγευμα της Πέμπτης 19 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, η γνωστή influencer δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Σαουδική Αραβία, όπου είχε πάει μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Στην ανάρτησή της, η Ιωάννα Τούνη συνόδευσε τις εικόνες με ένα ιδιαίτερο μήνυμα, σημειώνοντας ότι κοιμάται ήσυχη τα βράδια, τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται να αποδείξει σε κανέναν τίποτα.

«Η αλήθεια αρχίζει εκεί που σταματάς να εξηγείς τον εαυτό σου. Τελικά, είσαι καλά με τον άνθρωπο που έχεις γίνει; Εγώ πάντως κοιμάμαι ήρεμη το βράδυ. Ξέρω ποια είμαι – δεν χρειάζεται να προσποιηθώ, δεν χρειάζεται να αποδείξω κάτι σε κάποιον.

Αγαπώ βαθιά και στέκομαι πάντα μπροστά για τους ανθρώπους μου. Είμαι αληθινή, ειλικρινής και προσπαθώ πάντα να κάνω το σωστό… & αυτό μου είναι αρκετό!!! Εσύ πριν κρίνεις ή κατακρίνεις άλλους, έκανες την αυτοκριτική σου στον καθρέφτη;», έγραψε στην ανάρτησή της η Ιωάννα Τούνη.