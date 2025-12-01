MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Δεν είμαι καθόλου καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες

|
THESTIVAL TEAM

Την ψυχολογική της κατάσταση τους τελευταίους μήνες μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη με τους διαδικτυακούς της φίλους, εξηγώντας πως νιώθει καταβεβλημένη σωματικά και συναισθηματικά.

Λίγες ημέρες μετά τη διακοπή της πολύκροτης δίκης για την υπόθεση του revenge porn, η Instagrammer προχώρησε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου σε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσα από το γυμναστήριο.

Η Ιωάννα Τούνη σχολίασε ότι επέστρεψε στις προπονήσεις έπειτα από περίπου δυόμιση μήνες, εξηγώντας ότι προσπαθεί να ορθοποδήσει ψυχικά και σωματικά.

Όπως έγραψε στο Instagram story που κοινοποίησε: «Η αλήθεια είναι πως δεν είμαι καθόλου καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες, απλά επειδή με βλέπω ολοένα και πιο βαλτωμένη με όλα όσα συμβαίνουν και επειδή το δικαστήριο που τόσο περίμενα πήγε πάλι μήνες μετά και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα τραβήξει, είπα να λάβω δράση και να προσπαθήσω να με βοηθήσω να νιώσω λίγο καλύτερα! Οπότε θα ξεκινήσω πάλι προπονήσεις και δραστηριότητες όσο μπορώ και περνάει από το χέρι μου».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Τούνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Τρόμος για ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη: Γεωργιανοί προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι της – Τους τσάκωσαν σε διπλανό μπαλκόνι

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φυτεύτηκαν 100 νέα δέντρα στη Νέα Παραλία – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Δανάη Μπάρκα: Η συγκινητική ανάρτηση για τον παππού της – “Σε ευγνωμονώ που με μεγάλωσες”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Λατινόπουλου: “Να εξεταστεί η θανατική ποινή σε όσους ασελγούν σε ανήλικους”

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ξεσπά ο Παναγιώτης Βασιλάκος για περιστατικό μπούλινγκ: “Ξέρουν που πάνε; Ξέρουν τι τους γίνεται; Τι μυαλό έχουν;”

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ελβετία: Με ποσοστό 79% απορρίφθηκε από τους ψηφοφόρους η πρόταση για φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών