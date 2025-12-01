Ιωάννα Τούνη: Δεν είμαι καθόλου καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες

Την ψυχολογική της κατάσταση τους τελευταίους μήνες μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη με τους διαδικτυακούς της φίλους, εξηγώντας πως νιώθει καταβεβλημένη σωματικά και συναισθηματικά.

Λίγες ημέρες μετά τη διακοπή της πολύκροτης δίκης για την υπόθεση του revenge porn, η Instagrammer προχώρησε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου σε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσα από το γυμναστήριο.

Η Ιωάννα Τούνη σχολίασε ότι επέστρεψε στις προπονήσεις έπειτα από περίπου δυόμιση μήνες, εξηγώντας ότι προσπαθεί να ορθοποδήσει ψυχικά και σωματικά.

Όπως έγραψε στο Instagram story που κοινοποίησε: «Η αλήθεια είναι πως δεν είμαι καθόλου καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες, απλά επειδή με βλέπω ολοένα και πιο βαλτωμένη με όλα όσα συμβαίνουν και επειδή το δικαστήριο που τόσο περίμενα πήγε πάλι μήνες μετά και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα τραβήξει, είπα να λάβω δράση και να προσπαθήσω να με βοηθήσω να νιώσω λίγο καλύτερα! Οπότε θα ξεκινήσω πάλι προπονήσεις και δραστηριότητες όσο μπορώ και περνάει από το χέρι μου».

