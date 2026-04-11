Ιωάννα Τούνη: Ανυπομονεί να κάνει Ανάσταση με τον γιο της, Πάρη – "Αφιερώνω χρόνο στον εαυτό μου πριν πάω Αθήνα"

Η Ιωάννα Τούνη πέρασε το τελευταίο – δύσκολο – δεκαήμερο χωρίς τον γιο της, Πάρη, ο οποίος βρέθηκε σε Αθήνα και Αράχοβα μαζί με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η γνωστή Influencer τις προηγούμενες ημέρες όχι μόνο δικαιώθηκε στην υπόθεση revenge porn που την ταλαιπώρησε τα τελευταία εννέα χρόνια αλλά και συνελήφθη στα πλαίσια αυτοφώρου, καθώς ανέβασε στα social media το όνομα και το πρόσωπο του ενός από τους δύο ενόχους.

Σήμερα, ωστόσο, Μεγάλο Σάββατο, η Ιωάννα Τούνη θα πάρει ξανά στην αγκαλιά της τον μονάκριβο γιο της και θα ξεχάσει όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, δίνοντας την απόλυτη προσοχή της στον μικρό Πάρη.

«Μεγάλο Σάββατο σήμερα και με βλέπεις να χαλαρώνω στο σπίτι, να αφιερώσω χρόνο στον εαυτό μου, προσπαθώντας να κάνω ένα reset. Έχω ευχάριστα νέα, σήμερα πηγαίνω Αθήνα αεροδρόμιο και πηγαίνω να πάρω τον Πάρη για να έρθουμε μαζί Θεσσαλονίκη να κάνουμε Ανάσταση» γράφει η Ιωάννα Τούνη στα Instagram Stories της.

Ο μικρός Πάρης βρίσκεται ακόμη στην Αράχοβα με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη σύντροφό του, Ρία Ελληνίδου. Η Ιωάννα Τούνη θα ταξιδέψει το βραδάκι για την Αθήνα, ώστε να τον πάρει ξανά και να περάσουν μαζί την Ανάσταση και τις υπόλοιπες ημέρες του Πάσχα.

Ιωάννα Τούνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Οι ώρες των τελικών του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: 64χρονος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στην Ευκαρπία

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε κλίμα κατάνυξης η συνάντηση των πέντε επιταφίων στην πλατεία Αριστοτέλους – Δείτε εικόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Εντατικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. για βεγγαλικά: Πάνω από 170.000 κατασχέσεις και δεκάδες συλλήψεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση στο “Παπαγεωργίου” η 61χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Σοκ στην Ιταλία: Τρεις ποδοσφαιριστές κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό φοιτήτριας