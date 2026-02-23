Ιωάννα Δεσύλλα για Μιχάλη Σηφάκη στο Survivor: Μου την έπεφτε ξεκάθαρα ενώ έχει σχέση έξω από το παιχνίδι

Μία αποκάλυψη έκανε για τον Μιχάλη Σηφάκη η Ιωάννα Δεσύλλα στο Survivor, δηλώνοντας πως ο πρώην ποδοσφαιριστής της την έπεφτε ενώ έχει κοπέλα έξω από το παιχνίδι.

Στο επεισόδιο της Κυριακής 23 Φεβρουαρίου, η παίκτρια της μπλε ομάδας μιλώντας στην κάμερα, εξήγησε πως υπήρχαν αγγίγματα και δηλώσεις του Μιχάλη Σηφάκη στα οποία εκείνη δεν έδινε σημασία, ενώ όλοι γύρω της την προειδοποιούσαν.

Η Ιωάννα Δεσύλλα είπε χαρακτηριστικά: «Μάλλον θίχτηκε ο εγωισμός του Μιχάλη γιατί κατάλαβα πολλά πράγματα στην πορεία. Εθελοτυφλούσα, αλλά ο Μιχάλης ξεκάθαρα μου την έπεφτε. Έλεγα ότι το κάνει για πλάκα. Μου έλεγε να ξαπλώσω δίπλα του, με ακουμπούσε κι έλεγα ότι θα το κάνει για πλάκα γιατί έχει σχέση έξω. Τα παιδιά μου έλεγαν να προσέχω και ότι μου την πέφτει, μέχρι που όντως κατάλαβα ότι μου την έπεφτε. Θίχτηκε ο εγωισμός του και για αυτό τα έβαλε μάλλον μαζί μου».

Στο πλευρό της είναι και η Αναστασία Στεργίου, η οποία ανέφερε πως είδε και εκείνη τα αγγίγματα από την πλευρά του Μιχάλη Σηφάκη και πως οι δυο τους του έκαναν τεστ για να δουν τι συμβαίνει: «Γύρισε και είπε για εμένα και την Ιωάννα ο Μιχαλάκης off camera ότι “θα τις γαμ@@@ τις δύο καρ@@@ και θα τις διώξω από το παιχνίδι”. Αυτά βέβαια off camera, γιατί δεν έχει τα αρχ@@@ να τα πει on camera. Αυτό θα κάνει από εδώ και πέρα, θα συνεχίσει τα ψέματά του. Θα προσπαθήσει να καλύψει τον κ@@@ του. Ήδη το έχει ξεκινήσει με τον Μάνο και τον Σταύρο. Το θέμα είναι άλλο. Από την αρχή είχε μια συμπάθεια προς εμένα και την Ιωάννα. Όμως από ότι φάνηκε ήταν περισσότερο προς την Ιωάννα. Έτυχε δυο τρεις φορές να τη χουφτώσει κι έλεγε ότι είναι τάχα στον ύπνο του. Του κάναμε και 2-3 τέστ και τσίμπησε και μετά κομμένα. Και κάπως έτσι έχει θιχτεί τώρα ο ανδρικός εγωισμός του. Αλλά Μιχαλάκη δεν μπορείς να τα βάλεις με δύο γυναίκες Αιγόκερους», είπε.