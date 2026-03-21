Ηλιάδη μετά τη δήλωση περί κακοποίησης από τον Λαζαρίδη: “Το παιδί μου, μου είπε ότι είναι περήφανο για εμένα”

Στη στήριξη που έχει δεχτεί από τον γιο της μετά τη συνέντευξη μέσω της οποίας υποστήριξε ότι κακοποιήθηκε σωματικά από τον πατέρα του, Μπάμπη Λαζαρίδη, αναφέρθηκε η Αγγελική Ηλιάδη, τονίζοντας ότι η στάση του παιδιού της είναι η πιο σημαντική.

Πριν από λίγες ημέρες, η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο Vidcast «Unblock», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση της με τον επιχειρηματία, που δολοφονήθηκε το 2008. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας ο Μπάμπης Λαζαρίδης ήταν βίαιος και πως δεχόταν απειλές από εκείνον.

Σε δηλώσεις που έκανε η Αγγελική Ηλιάδη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», που προβλήθηκε το Σάββατο 21 Μαρτίου, απάντησε αρχικά στα σχόλια, που αναφέρουν γιατί έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση μετά από τόσα χρόνια: «Δεν έχω να απαντήσω τίποτα άλλο. Μεγαλώνουμε. Πριν 20 χρόνια ήταν μια άλλη Αγγελική, τώρα μία άλλη Αγγελική εδώ μπροστά σας, που ξέρει πώς να αντιμετωπίζει τα πάντα και δεν κολλάει πουθενά. Το πιο σημαντικό πράγμα για εμένα είναι που μου είπε το παιδί μου ότι είναι περήφανο για μένα. Εκεί σταματάνε όλα».

Σε άλλο σημείο, ευχαρίστησε για τα θετικά μηνύματα που δέχτηκε μετά τη συνέντευξή της στην Ελίνα Παπίλα και πρόσθεσε ότι σκέφτεται να δημιουργήσει μία δομή για κακοποιημένες γυναίκες: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, έχω εισπράξει απίστευτη αγάπη από γυναίκες, μου έχουν στείλει εκατοντάδες μηνύματα. Εγώ έδωσα μία συνέντευξη με όλη μου την ψυχή, βλέπω να έχουμε μία ενότητα ως γυναίκες και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και στην Ελίνα Παπίλα και στους συναδέλφους μου που μου έχουν στείλει προσωπικά μηνύματα, λέγοντάς μου “όλοι ξέραμε, ήταν ένα κοινό μυστικό”. Όλο αυτό για εμένα αποτελεί μία μεγάλη ανακούφιση και μία μεγάλη δικαίωση. Θέλω να κάνω κάτι για τις κακοποιημένες γυναίκες, μία δομή ή κάτι να στηρίξουμε όλες αυτές τις γυναίκες. Έχω σοκαριστεί από τα μηνύματα και τις ιστορίες που έχω διαβάσει».

