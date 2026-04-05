Η Τζίτζι Χαντίντ απάντησε για την αναφορά του ονόματός της στα αρχεία Επστάιν: “Με αρρωσταίνει”

Της απάντησή της έδωσε η Τζίτζι Χαντίντ μετά την αναφορά του ονόματός της στα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν, δηλώνοντας ότι η όλη υπόθεση την αρρωσταίνει.

Το 30χρονο μοντέλο, όπως και η αδελφή της Μπέλα Χαντίντ, φέρεται να αναφέρθηκαν σε ανταλλαγή email το 2015 που περιλαμβάνεται στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Με αφορμή ένα σχόλιο που δέχτηκε στο Instagram, όπως αναφέρει η Daily Mail, η Τζίτζι Χαντίντ χαρακτήρισε τον Τζέφρι Έπσταιν «αποκρουστικό άνθρωπο», τονίζοντας πως δεν είχε καμία απολύτως σχέση μαζί του.

«Είναι φρικτό να διαβάζεις κάποιον που δεν έχεις γνωρίσει ποτέ να μιλάει έτσι για σένα, ειδικά σε αυτό το πλαίσιο», ανέφερε, εξηγώντας ότι αρχικά δεν ήθελε να τοποθετηθεί για να μην επισκιάσει τις μαρτυρίες των πραγματικών θυμάτων.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η πορεία της στον χώρο της μόδας βασίστηκε αποκλειστικά στη δουλειά της και όχι σε προνόμια ή παρεμβάσεις, σημειώνοντας ότι υπέγραψε με πρακτορείο το 2012 και από τότε εργάζεται αδιάκοπα. «Το να αναφέρεται το όνομά μου σε αυτά τα αρχεία είναι ενοχλητικό και θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Δεν είχα ποτέ καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο», υπογράμμισε.

Η Τζίτζι Χαντίντ κατέληξε λέγοντας ότι, παρά το προνομιούχο περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, οι γονείς της της δίδαξαν την αξία της σκληρής δουλειάς, την οποία θεωρεί καθοριστική για την επιτυχία της.