Η Τζένη Μπαλατσινού στην Πάτμο: Παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργεία στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού

Διακοπές στην Πάτμο απολαμβάνει η Τζένη Μπαλατσινού λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα, ενώ ο σύζυγός της, υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παραμένει ακόμα στην Αθήνα.

Την Κυριακή των Βαΐων (05/04), η Τζένη Μπαλατσινού παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργεία στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού του νησιού και μοιράστηκε βίντεο και φωτογραφίες στα social media. Την ίδια ώρα, ο Βασίλης Κικίλιας ήταν στη Μητρόπολη Αθηνών.

«Καλή Κυριακή των Βαΐων», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Τζένη Μπαλατσινού και μοιράστηκε φωτογραφίες από τις ομορφιές του τόπου.

Μάλιστα, δημοσίευσε και ένα βίντεο από την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού, όπου βρέθηκε για να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργεία του Χρυσοστόμου.

Παράλληλα, ο Βασίλης Κικίλιας βρίσκεται στην Αθήνα και μάλιστα παρακολούθησε το πρωί της Κυριακής τη Θεία Λειτουργεία στη Μητρόπολη Αθηνών μαζί με τη Λίνα Μενδώνη και την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Ιερά Μητρόπολη Αθηνών. Σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, η Εκκλησία μας καλεί να σταθούμε με ευλάβεια και ταπείνωση μπροστά σε ένα βαθύ και συγκινητικό γεγονός: την είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Ο Χριστός δεν εισέρχεται ως επίγειος βασιλιάς με δύναμη και επιβολή, αλλά ως Βασιλιάς της αγάπης, της ειρήνης και της θυσίας.

Σε μια εποχή προκλήσεων, η σημερινή ημέρα μάς καλεί να αναλογιστούμε τις αξίες για τη συλλογική μας πορεία: τον σεβασμό στον άνθρωπο, την αλληλεγγύη, τη μετριοπάθεια και την ενότητα.

Καθώς εισερχόμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα, ας ανοίξουμε την καρδιά μας, ας καθαρίσουμε τη σκέψη μας και ας βαδίσουμε μαζί Του στον δρόμο του Πάθους και της Ανάστασης. Γιατί μόνο μέσα από τη θυσία και την πίστη γεννιέται το φως της αληθινής ζωής.

Καλή και ευλογημένη Μεγάλη Εβδομάδα», έγραψε σε σχετική ανάρτηση ο υπουργός Ναυτιλίας.