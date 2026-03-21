Η συγκίνηση της Ευαγγελίας Μουμούρη για τον ρόλο της στο Ριφιφί: “Είναι μία κατάφωρη αδικία”

Συγκινημένη εμφανίστηκε η Ευαγγελία Μουμούρη μιλώντας για τον ρόλο της στη σειρά «Ριφιφί» και την ιστορία που αποτέλεσε έμπνευση για το σενάριο του Σωτήρη Τσαφούλια, τονίζοντας ότι ο ρόλος της, βασισμένος εν μέρει σε πραγματικά γεγονότα, αναφέρεται σε μια υπόθεση που η ίδια χαρακτήρισε ως κατάφωρη αδικία.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη το Σάββατο 21 Μαρτίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», όπου στάθηκε μεταξύ άλλων στη συμμετοχή της στο «Ριφιφί» και στη γυναίκα που υποδύθηκε.

Η ιστορία της «Όλγας» είναι εμπνευσμένη από την υπόθεση του μικρού Παναγιώτη Βασιλέλλη από τη Μυτιλήνη, που πέθανε περιμένοντας να ξεμπλοκάρει ο ερανικός λογαριασμός, στον οποίο είχαν συγκεντρωθεί χρήματα για να αντιμετωπίσει μία ασθένεια από την οποία έπασχε.

Σχετικά με τον ρόλο της, η Ευαγγελία Μουμούρη εξήγησε ότι η υπόθεση του μικρού Παναγιώτη και ότι η εμπλοκή της στη σειρά αποτέλεσε για εκείνη μια βαθιά προσωπική εμπειρία, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον χαρακτήρα της.

Η ηθοποιός δήλωσε εμφανώς συγκινημένη, ότι μαζί με τον Σωτήρη Τσαφούλια σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στη Μυτιλήνη, προκειμένου να συναντήσουν τη μητέρα του Παναγιώτη: «Πριν από λίγο καιρό ο Σωτήρης μου έστειλε το μήνυμα που έστειλε η οικογένεια. Ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε ανασύρει την ιστορία αυτή και δεν αφήνετε να ξεχαστεί η ιστορία του Παναγιώτη μας. Είναι μία κατάφωρη αδικία. Τα χρήματα υπάρχουν ακόμα».

Αναφορικά με την προσφυγή της οικογένειας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διεκδικώντας δικαίωση, τόνισε: «Δεν είναι τα χρήματα, τι χρήματα θα πάρουν… Είναι ότι το παιδάκι, εάν πήγαινε, θα είχε σωθεί».

Για τη διαδικασία προσέγγισης του ρόλου της, η ηθοποιός σχολίασε: «Όταν ο Σωτήρης Τσαφούλιας με πήρε τηλέφωνο ένα καλοκαίρι και μου είπε “θα κάνουμε αυτό” και μου είπε την ιστορία αρχικά, θυμάμαι ότι ήμουνα στην Τζια και μπαίνω στο διαδίκτυο να ψάξω αυτή την ιστορία. Αυτή η ιστορία, η μεγάλη αδικία που έγινε σε αυτή την οικογένεια. Έψαξα, είδα φωτογραφίες. Όταν λοιπόν πήρα και το σενάριο ήξερα ποιο δρόμο θα ακολουθήσω. Δεν το επέλεξα. Με επέλεξε».

Τέλος, περιγράφοντας την αφοσίωσή της στην προετοιμασία του ρόλου, σημείωσε: «Με επέλεξε αυτός ο δρόμος», αναφερόμενη στην απομόνωση που επέλεξε για εβδομάδες μακριά από το σπίτι της, ώστε να βιώσει πλήρως τη συναισθηματική πορεία του χαρακτήρα της.