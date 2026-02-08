Η Σίσσυ Χρηστίδου σε ατάκα όλο νόημα: “Υπάρχουν και ευτυχισμένοι γάμοι, δεν είμαστε όλοι τυχεροί”

Παγκόσμια ημέρα γάμου σήμερα και η Σίσσυ Χρηστίδου με τους συνεργάτες της αναφέρθηκαν σε αυτό στην έναρξη της εκπομπής.

Η παρουσιάστρια, μάλιστα, τόνισε πως η ίδια έχει πάρει… τα μαθήματά της!

«Στο πάνελ δεν συμβαίνει κάτι, εδώ είναι η… μπακουροεκπομπή!», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου, με τον Παύλο Σταματόπουλο να απαντά: «Το πάνελ από εκεί (Χρηστίδου – Συρίγος) έχει να θυμάται…».

Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε στη συνέχεια: «Έχει να θυμάται, έχει πάρει τα μαθήματά του. Εντάξει παιδιά, υπάρχουν και ευτυχισμένοι γάμοι όμως. Εγώ ξέρω ανθρώπους που είναι ευτυχισμένοι. Έχουμε ζευγάρια στο περιβάλλον μας! Μπορεί να μην είμαστε όλοι τυχεροί…».