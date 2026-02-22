MENOY

Η Μπάγια Αντωνοπούλου παντρεύτηκε τον Νίκο Κώτση, λίγο πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά

THESTIVAL TEAM

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Νίκος Κώτσης.

Το ζευγάρι επισφράγισε με θρησκευτικό γάμο τον έρωτά του, ενώ σε λίγο καιρό αναμένεται να αποκτήσουν το πρώτο τους παιδάκι.

Η γνωστή δημοσιογράφος, επέλεξε να φορέσει ένα άκρως ρομαντικό νυφικό με τούλι κι ένα υπέροχο πέπλο που συμπλήρωνε αρμονικά το σύντομο. Ο γαμπρός από την άλλη φόρεσε ένα μαύρο σμόκιν, λευκό πουκάμισο και παπιόν, που ταίριαζαν με το bride look της Μπάγιας Αντωνοπούλου.

Σύμφωνα με το tlife.gr, το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου την Κυριακή (22/02) στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία Πεντέλης. Μάλιστα, η μέλλουσα νύφη τήρησε το έθιμο κι έφτασε με καθυστέρηση στην εκκλησία.

Στο πλευρό του ζευγαριού βρίσκονται τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ανάμεσά τους ήταν και ο Γιάννης Αϊβάζης, ενώ κουμπάροι ήταν ο Γιάννης και η Ευγενία Φιλιππαίου.

Μπάγια Αντωνοπούλου



