Η Μέριλ Στριπ και η Άννα Γουίντουρ ποζάρουν μαζί για πρώτη φορά στο εξώφυλλο της Vogue

Η Μέριλ Στριπ και η Άννα Γουίντουρ ποζάρουν μαζί στο εξώφυλλο της «Vogue» για τον Μάιο, όπου συζητούν με συντονίστρια την Γκρέτα Γκέργουιγκ, για τη μόδα και φυσικά για την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» που αναμένεται να κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 30 Απριλίου.

Τη φωτογράφιση των δύο γυναικών ανέλαβε η Άνι Λίμποβιτς και η Γκρέις Κόντινγκτον το styling. Στο editorial, η Κλόι Μαλ αποκάλυψε ότι η Άννα Γουίντουρ αρχικά αρνήθηκε, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο «δεν είναι ακριβώς το στιλ της», πριν τελικά δεχτεί.

«Αυτό που μου άρεσε στην πρώτη ταινία είναι ότι έδειξε πόσο μεγάλη βιομηχανία είναι η μόδα», σημείσωσε η Άννα Γουίντουρ. «Είναι μια πραγματική οικονομική δύναμη με παγκόσμιες προεκτάσεις», πρόσθεσε.

Για τη Μέριλ Στριπ, η επιστροφή στη Μιράντα Πρίστλεϊ μετά από 20 χρόνια δεν ήταν απλώς μια νοσταλγική κίνηση. «Σκέφτηκα ειλικρινά την Άννα και προσπάθησα να φανταστώ πώς είναι να κουβαλάς αυτή την ευθύνη και να παραμένεις τόσο περίεργος για τον κόσμο», σχολίασε η ηθοποιός. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αυτό είναι το κλειδί για να είσαι ζωντανός: να συνεχίζεις να προχωράς, να σπας κύματα. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη».

Το νέο τρέιλερ του «The Devil Wears Prada 2»

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την ταινία-φαινόμενο του 2006 οι πρωταγωνιστές (Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι) επιστρέφουν στους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα γραφεία του περιοδικού «Runway».