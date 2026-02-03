Η Μελίνα Ασλανίδου για την περιπέτεια της υγείας της: Δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό, όσο πιστεύαμε στην αρχή

Στην κάμερα της εκπομπής “Buongiorno” μίλησε η Μελίνα Ασλανίδου, μετά το τέλος της συναυλίας που δόθηκε για τα 30 χρόνια μουσικής πορείας του Κώστα Λειβαδά.

Η τραγουδίστρια, που πρόσφατα πέρασε μια περιπέτεια υγείας, εξήγησε πως τα πράγματα είναι καλύτερα από αυτό που πίστευαν στην αρχή και πλέον χαίρει άκρας υγείας.

«Κανονικά έλεγα περισσότερα τραγούδια, αλλά λόγω της κατάστασης που πέρασα, είπα πολύ λιγότερα. Είπα τέσσερα από τα τραγούδια που λατρεύω του Κώστα Λειβαδά.

Είμαι καλά στην υγεία μου, δόξα τω Θεώ. Χρειάστηκε να κάνω 15 μέρες αφωνία και όλα καλά. Δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό όσο είπαμε στην αρχή», είπε η Μελίνα Ασλανίδου.