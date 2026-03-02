Η Δούκισσα Νομικού ποζάρει τόπλες στο κρεβάτι και τα likes πέφτουν βροχή

Η Δούκισσα Νομικού ανέβασε πρόσφατα στον λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά από ασπρόμαυρες φωτογραφίες που δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Στα στιγμιότυπα τη βλέπουμε να είναι ξαπλωμένη σε λευκά σεντόνια, τόπλες, με το σώμα της να καλύπτεται διακριτικά, ενώ φοράει κοσμήματα από το προσωπικό της brand, Doukissa Nomikou Collection.

Οι φωτογραφίες είναι λιτές και χωρίς πολλά στοιχεία στο φόντο. Δεν υπάρχουν έντονα χρώματα, καθώς η επιλογή του ασπρόμαυρου κρατά το αποτέλεσμα απλό και καθαρό. Έτσι, η προσοχή πέφτει κυρίως στα κοσμήματα και στο σώμα, χωρίς να δημιουργείται αίσθηση υπερβολής. Το styling είναι περιορισμένο, χωρίς έντονο μακιγιάζ ή αξεσουάρ, κάτι που ενισχύει τη φυσικότητα της εικόνας.

Δεν πρόκειται για μια κλασική διαφημιστική φωτογράφιση, αλλά για εικόνες που μοιάζουν πιο προσωπικές και αυθόρμητες. Τα κοσμήματα φοριούνται απευθείας πάνω στο δέρμα και γίνονται το βασικό στοιχείο της φωτογραφίας, χωρίς να χρειάζονται πολλά επιπλέον στοιχεία για να ξεχωρίσουν. Η Δούκισσα Νομικού δεν έδωσε πολλές εξηγήσεις στη λεζάντα της, αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους -έγραψε απλώς «March» καλωσορίζοντας τον νέο μήνα.

Δείτε φωτογραφίες: