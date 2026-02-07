Η Χάλι Μπέρι αρραβωνιάστηκε με τον Βαν Χαντ και το επιβεβαίωσε δείχνοντας το μονόπετρό της

Τον αρραβώνα της με τον Βαν Χαντ επιβεβαίωνε η Χάλι Μπέρι, δείχνοντας το μονόπετρο που δέχτηκε από τον σύντροφό της.

Η ηθοποιός μέσω της εμφάνισής της, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», έβαλε τέλος στη σύγχυση που είχε δημιουργηθεί γύρω από το αν είχε απορρίψει την πρόταση γάμου του συντρόφου της, έπειτα από σχεδόν έξι χρόνια σχέσης.

Η Χάλι Μπέρι διευκρίνισε ότι το ζήτημα δεν ήταν η αποδοχή της πρότασης, αλλά το γεγονός ότι δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία γάμου.

Όπως είπε: «Υπάρχει μια σύγχυση ότι μου ζήτησε να με παντρευτεί και είπα “όχι”» για να προσθέσει αμέσως μετά: «Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είπα “όχι”, απλώς δεν έχουμε ορίσει ημερομηνία. Φυσικά είπα “ναι, θα τον παντρευόμουν”».

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η ηθοποιός έδειξε το δαχτυλίδι του αρραβώνα της, σχολιάζοντας με χιούμορ για τον Βαν Χαντ: «Μου έδωσε ένα μικρό δαχτυλίδι», με τον Τζίμι Φάλον να αντιδρά εμφανώς έκπληκτος για το μέγεθος του μονόπετρου.

Δείτε το βίντεο

Η δημόσια επιβεβαίωση του αρραβώνα έρχεται μετά από δηλώσεις του Βαν Χαντ τον Ιούνιο, όταν είχε αποκαλύψει ότι είχε ήδη κάνει πρόταση γάμου, χωρίς όμως να έχει υπάρξει τότε θετική απάντηση. Εκείνη την περίοδο, η Μπέρι είχε εξηγήσει ότι οι προηγούμενοι αποτυχημένοι γάμοι της την έκαναν πιο επιφυλακτική. Η ηθοποιός έχει παντρευτεί τρεις φορές στο παρελθόν: με τον πρώην παίκτη του μπέιζμπολ Ντέιβιντ Τζάστις (1993–1997), τον τραγουδιστή και ηθοποιό Έρικ Μπενέ (2001–2005) και τον Ολιβιέ Μαρτίνες (2013–2016). Ο Χαντ από τη μεριά του έχει παντρευτεί μία φορά στο παρελθόν.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2020 και ήρθε κοντά αρχικά εξ αποστάσεως, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πριν δημοσιοποιήσει τη σχέση του. Η Μπέρι ανακοίνωσε τη σχέση τους, μέσω Instagram τον Σεπτέμβριο του 2020, ενώ οι δύο τους εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ το 2021. Έκτοτε, έχουν μιλήσει επανειλημμένα δημόσια για τον δεσμό τους, με την ηθοποιό να χαρακτηρίζει τον Βαν Χαντ ως «ο άνθρωπός μου» και «ο έρωτας της ζωής μου». Η Χάλι Μπέρι είναι μητέρα δύο παιδιών, του 12χρονου γιου της Μέισιο από τη σχέση της με τον Ολιβιέ Μαρτίνες και της 17χρονης κόρης της Νάλα από τη σχέση της με τον Γκάμπριελ Ομπρί.