Η Χάιντι Κλουμ φόρεσε το… κορμί της στα Grammy – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Το κόκκινο χαλί των Grammy είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για ιδιαίτερες εμφανίσεις από τους διάσημους.

Η Χάιντι Κλουμ ήταν ανάμεσα σε αυτούς που ξεχώρισε στο κόκκινο χαλί.

Το μοντέλο από τη Γερμανία, όπως εξήγησε με ανάρτησή της στο Instagram, φόρεσε ένα φόρεμα που δημιουργήθηκε χειροποίητα με καλούπι από το σώμα της με εμφανείς τις σέξι λεπτομέρειες.

Σε βίντεο, μάλιστα, που δημοσίευσε, παρουσίασε το φόρεμα λικνιζόμενη μπροστά στους φωτογραφικούς και τηλεοπτικούς φακούς.