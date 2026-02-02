MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
LIFESTYLE

Η Χάιντι Κλουμ φόρεσε το… κορμί της στα Grammy – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Το κόκκινο χαλί των Grammy είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για ιδιαίτερες εμφανίσεις από τους διάσημους.

Η Χάιντι Κλουμ ήταν ανάμεσα σε αυτούς που ξεχώρισε στο κόκκινο χαλί.

Το μοντέλο από τη Γερμανία, όπως εξήγησε με ανάρτησή της στο Instagram, φόρεσε ένα φόρεμα που δημιουργήθηκε χειροποίητα με καλούπι από το σώμα της με εμφανείς τις σέξι λεπτομέρειες.

Σε βίντεο, μάλιστα, που δημοσίευσε, παρουσίασε το φόρεμα λικνιζόμενη μπροστά στους φωτογραφικούς και τηλεοπτικούς φακούς.

Χάιντι Κλουμ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

