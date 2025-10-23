Η αποκάλυψη της Τζένιφερ Λόρενς για τα διαλείμματά της από το Χόλιγουντ – “Νόμιζα ότι όλοι με είχαν βαρεθεί”

Σε μια πρόσφατη εμφάνισή της στο The Graham Norton Show, η σταρ του Χόλιγουντ, Τζένιφερ Λόρενς, μίλησε για την πορεία της στην υποκριτική και για τη νέα της ταινία Die My Love, στην οποία συμπρωταγωνιστούν οι Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Μπρους Σπρίνγκστιν και Τέσα Τόμσον.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Νόρτον ρώτησε τη γνωστή ηθοποιό αν ένιωσε ποτέ ανησυχία για την επιστροφή της στη βιομηχανία του θεάματος, μετά από ορισμένα μεγάλα διαλείμματα στην καριέρα της.

«Ήμουν ήρεμη με αυτή την πιθανότητα να συμβεί. [Το Χόλιγουντ] είναι πολύ. Νομίζω ότι θα ήμουν μια χαρά. Λοιπόν, εννοώ, όχι – θα ήμουν πολύ αναστατωμένη», είπε η Λόρενς.

Πρόσθεσε ότι, επειδή δούλευε αδιάκοπα από νεαρή ηλικία, συχνά αναρωτιόταν τι άλλο υπήρχε «εκεί έξω» πέρα από τη μεγάλη οθόνη.

«Εγώ προκάλεσα την COVID», αστειεύτηκε η Λόρενς αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα του πρώτου της διαλείμματος από την υποκριτική. «Ήθελα απλώς να κάνω ένα διάλειμμα. Ήταν σαν “ο κόσμος να σταματά”».

Η Λόρενς είχε κάνει παύση δύο ετών ανάμεσα στις ταινίες X-Men: Dark Phoenix (2019) και Don’t Look Up (2021), καθώς και άλλα δύο χρόνια μεταξύ της κωμωδίας No Hard Feelings (2023) και του Die My Love.

Το 2021, η Λόρενς μίλησε στο Vanity Fair για άλλους λόγους που την οδήγησαν να κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική το 2019, παραδεχόμενη πως δεν έβγαζε την ποιότητα που θα έπρεπε.

«Νομίζω πως όλοι με είχαν βαρεθεί. Με είχα βαρεθεί κι εγώ. Είχα φτάσει σε σημείο όπου δεν μπορούσα να κάνω τίποτα σωστά», είχε πει η πρωταγωνίστρια των Αγώνων Πείνας.

«Νομίζω ότι κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής μου προσπαθούσα να ευχαριστώ τους άλλους», εξομολογήθηκε η Λόρενς. «Η δουλειά με έκανε να αισθάνομαι ότι κανείς δεν μπορούσε να μου κρατήσει κακία: “Εντάξει, είπα ναι, το κάνουμε. Κανείς δεν είναι θυμωμένος”. Όμως, κάποια στιγμή συνειδητοποίησα πως πλέον οι άνθρωποι δεν ικανοποιούνταν απλώς με την παρουσία μου. Αυτό με έκανε να καταλάβω ότι ούτε η δουλειά ούτε η καριέρα μπορούν να προσφέρουν πραγματική γαλήνη στην ψυχή».

«Δεν είχα ζωή. Πίστευα πως έπρεπε να βρω μια», συνέχισε η γνωστή ηθοποιός.

Η Λόρενς αποφάσισε να ακολουθήσει αυτή την επιθυμία, σύμφωνα με το Fox News. Το 2019 ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Κουκ Μαρόνι, έναν γκαλερίστα τέχνης. Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair, αποκάλυψε πως απολαμβάνει τις απλές, καθημερινές στιγμές που μοιράζεται με τον σύζυγό της.