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H Ιωάννα Τούνη σε βίντεο-απάντηση στον Κ. Μητσοτάκη: “Προλαβαίνουμε να αλλάξουμε ημερομηνία και να μην ανοίξουμε;”

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THESTIVAL TEAM

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Η Ιωάννα Τούνη εκμεταλλεύεται στο έπακρο το χιουμοριστικό σχόλιο που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή της, με στόχο όπως φαίνεται να διαφημίσει όσο περισσότερο μπορεί, το νέο κατάστημα που ανοίγει στο Παρίσι.

Η επιχειρηματίας επανήλθε το πρωί της Τετάρτης με ένα βίντεο στο TikTok.

Στο ξεκίνημα του βίντεο, η Ιωάννα Τούνη δείχνει το μήνυμα που έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια με ιδιαίτερα χιουμοριστικό τρόπο, εμφανίζεται «έντρομη» να τρέχει προς την ξαδέρφη της, Κωνσταντίνα, η οποία βρίσκεται στην κουζίνα του καταστήματος στο Παρίσι.

«Κωνσταντίνα, έχουμε ασφάλεια φωτιάς;», την ρωτά η επιχειρηματίας. «Έχουμε», της απαντά εκείνη. Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει, αυτή τη φορά με ακόμη μεγαλύτερη αγωνία: «Πλημμύρας;». «Έχουμε», απαντά ξανά η Κωνσταντίνα.

«Ωραία, ας προσευχηθούμε», λέει η Ιωάννα Τούνη, κοιτάζοντας την ξαδέρφη της. «Ακούω ιδέες. Προλαβαίνουμε να αλλάξουμε ημερομηνία και να μην ανοίξουμε αύριο; Τα σκόρδα κάνουν δουλειά; Έχει κανείς κονέ με παπά για express αγιασμό το πρωί;», έγραψε στο βίντεο η γνωστή influencer.

@j.touni Όλες οι ιδέες είναι ευπρόσδεκτες 😂❤️🧄🥐 @Fat Rat Paris @Κωνσταντίνα Πανάγου #fatrat #βαιραλ #croissant #μπεςφοργιου #jtouni ♬ original sound – Ioanna Touni

Ιωάννα Τούνη

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