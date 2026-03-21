Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στα γυρίσματα του “Moments” η ψυχολογία μου ήταν χάλια, λίγο μετά έφυγε από την ζωή η μητέρα μου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», με αφορμή την αποψινή πρεμιέρα της νέας εκπομπής του ΑΝΤ1, «Moments», με τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Ο παρουσιαστής αρχικά αποκάλυψε πως ξεκίνησαν ήδη τα γυρίσματα για το «Roadshow 3», ενώ αναφέρθηκε και στον Λευτέρη Σκόνδρα, ο οποίος κέρδισε στον «Εκατομμυριούχο» 90.000 ευρώ.

«Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή για μένα, να σου πω ότι πρώτα ο Θεός την Τρίτη θα είναι στο The 2night show, με πολύ μεγάλο κόπο. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι για πολύ στην τηλεόραση, δεν το θέλει και ο ίδιος και ίσως τον δούμε να μιλάει για τελευταία φορά στην τηλεόραση. Θέλει την ηρεμία του, θέλει την ησυχία του, θέλει να αποσυρθεί σε αυτό το υπέροχο μικρό σπιτάκι. Το 43 πλέον έγινε ο αγαπημένος μου αριθμός.

Γνώρισα και την γυναίκα του, άλλη μια απίθανη περίπτωση. Δεν μπορώ να πω άλλα. Αν έλεγα περισσότερα από αυτά που έχω μάθει όλη η Ελλάδα θα έκλαιγε. Αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν στην ζωή μου σαν δώρο. Όταν είδα ότι γνώριζε την τελευταία ερώτηση τρελάθηκα. Χάρηκα πολύ γιατί κάναμε πολύ μεγάλο αγώνα γι’ αυτή την τηλεόραση. Διανύουμε μια περίοδο και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Έχουμε λίγο βαλσαμώσει στην τηλεόραση. Μου λείπει η ψυχαγωγία. Πού είναι τα show με τα παιχνίδια που γελούσαμε; Έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα για το Roashow 3 που θα είναι αρκετά διαφορετικό από το 2. Θα έχουμε πιο μεγάλες ιστορίες, μένουμε πιο πολύ στους ανθρώπους. Γίνεται λίγο πιο ανθρωποκεντρικό», ανέφερε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Για την αποψινή πρεμιέρα του «Moments» με την Ζέτα Μακρυπούλια, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος έχει κάνει ήδη γύρισμα μαζί της και θα προβληθεί εντός των επόμενων ημερών, δήλωσε: «Υπήρξαν έντονες στιγμές. Εκείνη την περίοδο που γυριζόταν αυτό είχα την μαμά μου λίγο πριν φύγει. Η ψυχολογία μου ήταν χάλια και είμαι πελαγωμένος την ώρα του γυρίσματος. Το μυαλό μου είναι στη μητέρα μου που λίγες ώρες μετά φεύγει από την ζωή».