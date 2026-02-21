Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μάλλον ό,τι κι αν κάνω δεν αρέσω στον Γιώργο Λιάγκα

Ένα ιδιαίτερο σχόλιο προς τον Γιώργο Λιάγκα έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή “Ραντεβού το ΣΚ”. Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 τόνισε πως ό,τι κι αν κάνει -χιουμοριστικό ή μη- δεν αρέσει στον συνάδελφό του, ενώ ρωτήθηκε και για τον φετινό εθνικό τελικό της Eurovision και τη νίκη του Ακύλα.

«Ο Ακύλας είναι υπέροχος, φανταστικός. Ήταν κάτι τόσο γλυκό και μοναδικό αυτό που ζήσαμε αυτή τη φορά. ‘Ηταν κάτι τόσο όμορφο που τα παιδιά ήταν μια παρέα. Πέρα από το ότι ο καθένας στενοχωρήθηκε, γιατί είχε το όνειρό του να βρεθεί στη Eurovision, αλλά στο τέλος δείξανε όλοι μαζί τέτοια κατανόηση και τέτοια αγάπη. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα όλο αυτό, με αυτή τη γλύκα», σχολίασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Το στιγμιότυπο με τη μητέρα του ήταν κάτι πολύ μοναδικό και προσωπικό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι αυτές οι σχέσεις που είναι τόσο γλυκές και μοναδικές. Γι’ αυτό και λέω σε όλο τον κόσμο, το έλεγα και πριν χάσω τη μητέρα μου… Αν έρθει η στιγμή της απώλειας, λέμε όλοι μακάρι να ξαναχτυπούσε το τηλέφωνο», εξομολογείται ο παρουσιαστής, που πρόσφατα “έχασε” τη δική του μητέρα.

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ρωτήθηκε πώς του φάνηκε το σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα ότι το AI βίντεο που κυκλοφορεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ρόλοι Ακύλα είναι καλύτερο από τη δική του μίμηση στο The 2Night Show.

«Μάλλόν ο,τι κι αν κάνω δεν αρέσω στον Γιώργο Λιάγκα με τίποτα. Πρέπει να είναι ίσως ο μαναδικός που δε του άρεσε. Το καταλαβαίνω όμως, γούστα είναι αυτά», απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην πρωινή εκπομπή του ΟΡΕΝ.