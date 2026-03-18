Γιώργος Τσαλίκης: Λίγο πολύ ξέραμε τον κλοιό που είχε δημιουργήσει γύρω από την Αγγελική Ηλιάδη ο Μπάμπης Λαζαρίδης

Τη δική του τοποθέτηση μετά τις αποκαλύψεις της Αγγελικής Ηλιάδη έκανε ο Γιώργος Τσαλίκης, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι τηλεοπτικές συνεντεύξεις και εξηγώντας γιατί, όπως είπε, οι καλεσμένοι ανοίγονται πιο εύκολα σε vidcasts.

Ο τραγουδιστής, μέσα από βίντεο στο Instagram, αναφέρθηκε στην εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη, δίνοντας έμφαση στο περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνονται οι συνεντεύξεις.

«Είδα ένα πολύ ωραίο τρέιλερ από το unblock της Ελίνας Παπίλα, όπου η Αγγελική Ηλιάδη ανοίγει την ψυχή της και λέει πράγματα συγκλονιστικά τα οποία λίγο πολύ ξέραμε τον κλοιό που είχε δημιουργήσει γύρω από την Αγγελική ο συγχωρεμένος ο Μπάμπης Λαζαρίδης, απλά δεν ξέραμε αυτές τις λεπτομέρειες.

Και εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω σε εσάς που κάνετε τις live καθημερινές εκπομπές στην τηλεόραση, ότι μην αναρωτιέστε γιατί σε ένα vidcast θα μιλήσει ο καλεσμένος πιο άνετα γιατί του δίνεται χώρος, χρόνος, του δίνεται ηρεμία και η ευκαιρία και η ασφάλεια εφόσον είναι γύρισμα να διατυπώσει όπως θέλει και στο πλαίσιο που νιώθει εκείνος προστατευμένος και χαλαρός», είπε ο Γιώργος Τσαλίκης.

Και πρόσθεσε: «Ερχόμαστε στις εκπομπές συνήθως μετά το break μπαίνουμε μέσα… Είστε σε μια τρέλα μην πω τώρα περιστατικά που έχω ζήσει με παρουσιαστές να ωρύονται την ώρα που έρχεται ο καλεσμένος γιατί κάποιος μπήκε στο στούντιο γιατί βγαίνει χάλια το μαλλί στο monitor, γιατί βγαίνει λίγο πιο πορτοκαλί από ότι «πρέπει» και πετάει και τις σκαλέτες στον αέρα.

Αυτά τα έχω ζήσει όλα, έτσι; Και μας δίνεται ένα τέταρτο, όπου θα κάνετε και τις δυο τρεις ερωτήσεις που παίζουν στην τρέχουσα επικαιρότητα, προσπαθείτε να βγάλετε και την είδηση. Πλην ελαχίστων εκπομπών που είναι εκπομπές αφιερώματα, συνεντεύξεις και κάποιων ελαχίστων live εκπομπών, όπου σου δίνεται αυτή η χαλαρότητα, οι υπόλοιποι… από εμένα είναι όχι», κατέληξε ο Γιώργος Τσαλίκης.