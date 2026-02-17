Γιώργος Μουκίδης: Ο Akylas μπορεί και να κερδίσει στη Eurovision και να “φάει” και το Euphoria

Τη συμμετοχή του Akyla στη φετινή Eurovision ως εκπρόσωπο της Ελλάδας κλήθηκε να σχολιάσει ο Γιώργος Μουκίδης. Σύμφωνα με τον συνθέτη, ο τραγουδιστής θα μπορούσε με το «Ferto» ακόμα και να βρεθεί στην κορυφή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού, που θα φιλοξενηθεί τον Μάιο στη Βιέννη,

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, ο Γιώργος Μουκίδης έκανε λόγο για έναν χαρισματικό καλλιτέχνη, αλλά την ίδια στιγμή και για ένα αδιάφορο κομμάτι. «Το παιδί αυτό είναι πάρα πολύ χαρισματικό. Το κομμάτι το συγκεκριμένο, οποιοδήποτε άλλος το έλεγε, θα καιγόταν. Δεν είναι κακό το κομμάτι, είναι αδιάφορο», ανέφερε.

Παρόλα αυτά, όπως είπε, ο Akylas θα μπορούσε να χαρίσει τη νίκη στην Ελλάδα: «Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι και Euphoria. Έχει μια δύναμη όμως, αυτό το παιδί, που μπορεί να το φάει το Euphoria. Ο Ντάνι Ντε Βίτο θα μπορούσε να πει αυτό το τραγούδι και να τσακίσει. Είναι ένα κομμάτι που ο Ακύλας το προσέγγισε ακριβώς από τη μεριά που έπρεπε. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να κερδίσει».