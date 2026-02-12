Γιώργος Μαζωνάκης: Παραμένει στο νοσοκομείο – Θα χειρουργηθεί για πέτρες στη χολή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αλλά και ο δικηγόρος του, περίμεναν ότι σήμερα ο τραγουδιστής θα έπαιρνε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου μπήκε εσπευσμένα πριν από δύο ημέρες με πόνους στην κοιλιά.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ο Γιώργος Μαζωνάκης, όχι μόνο δεν παίρνει εξιτήριο αλλά θα κάνει και χειρουργική επέμβαση για πέτρες στη χολή, σύμφωνα με τo Mega.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καλλιτέχνης θα παραμείνει στο νοσοκομείο για να του αφαιρεθούν λαπαροσκοπικά οι δύο πέτρες που έχει στη χολή. Η επέμβαση αναμένεται να γίνει το Σάββατο.

Η πορεία της υγεία του, θα καθορίσει το πότε θα επιστρέψει στο σπίτι και στην καθημερινότητά του.