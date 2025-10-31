Γιώργος Λιάγκας σε Σπύρο Μπιμπίλα: Αν δεν σου αρέσει η λέξη κολαούζος και σε έθιξε, την αποσύρω

Ο Γιώργος Λιάγκας χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό “κολαούζος”, ο Σπύρος Μπιμπίλας απάντησε με δηλώσεις του και ο παρουσιαστής του Πρωινού ανταπάντησε την Παρασκευή. Μάλιστα, έδωσε διευκρινίσεις και για τον λόγο που ο ηθοποιός και βουλευτής στο ξεκίνημα της τηλεοπτικής σεζόν δεν βγήκε στην πρεμιέρα της εκπομπής.

«Σπύρο μου αγαπημένε, εγώ ως μηχανικός, κολαούζο λέμε ένα όργανο που ανοίγει τα σπειρώματα. Έχει ένα θετικό πρόσημο ότι χαράσσει νέους δρόμους, για έναν άνθρωπο ότι είναι μπροστάρης. Από την άλλη, υπάρχει και η άλλη έννοια και το θέμα είναι εσύ πώς το εκλαμβάνεις. Ο κολαούζος είναι αυτός που προσκολλάται σε κάποιον και ό,τι κι αν πει αυτός ο κάποιος, συμφωνεί με αυτόν.

Και με αυτή την έννοια να το θεωρήσεις, εγώ θεωρώ ότι έτσι έχεις γίνει. Ότι δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος που παρότι σε πολλά πράγματα μπορεί και να διαφωνείς με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν έχεις διαφοροποιηθεί ποτέ. Αν δεν σου αρέσει η λέξη κολαούζος και σε έθιξε, την αποσύρω. Όμως είσαι ένας άνθρωπος που άκριτα πια, τα θετικά και τα αρνητικά τα βρίσκεις θετικά. Σαν άνθρωπο σε εκτιμώ, αλλά τέτοιου είδους συμπεριφορές δε μου αρέσουν», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Μετά από δύο μήνες, θα σου απαντήσω. Επειδή η υπεύθυνη καλεσμένων της εκπομπής, Μαίρη Αρώνη σε είχε καλέσει από το καλοκαίρι, όπως και πολλούς άλλους. Την τελευταία ημέρα, προφανώς υπήρχε μία τέτοια θεματολογία που θα ερχόσουν εδώ για 1-2’ και σου ζήτησαν τα παιδιά να κάνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού την επόμενη ημέρα, δε σε ακύρωσαν. Κι εσύ παρεξηγήθηκες και βγήκες όλα τα κανάλια και με πέρασες εξάψαλμο. Δες το γιατί σου έχω φερθεί ωραία. Δεν ήταν ωραίο που βγήκες σε 10 κανάλια, αλλά και με δημόσιες αναρτήσεις να με περάσεις εξάψαλμο επειδή σου ζητήσαμε να μην έρθεις στην πρώτη εκπομπή, αλλά στη δεύτερη. Δεν έχασε πια η βενετιά βελόνι. Εξάλλου βγαίνεις στα κανάλια, δεν είσαι κάποιος που δε σου δίνεται λόγος», είπε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας.