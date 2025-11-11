MENOY

Γιώργος Λιάγκας: Με έπαιρναν δημοσιογράφοι και μου έλεγαν πως έμαθαν ότι έχω σχέση με άντρα

THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τις φήμες που θέλουν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου ζευγάρι με τη Ρία Ελληνίδου, ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση.

«Υπάρχει η φήμη ότι έχουν σχέση αυτοί οι δύο άνθρωποι. Εμείς οφείλουμε να σεβαστούμε την επιθυμία τους, αν δεν θέλουν να το επικοινωνήσουν», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας για τους Δημήτρη Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου.

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε στη συνέχεια: «Εγώ τα έχω βιώσει αυτά που συζητάμε τώρα, ως χωρισμένος γονιός. Τα παιδιά τραβάνε τεράστιο ζόρι με το χωρισμό των γονιών. Το έχω βιώσει και ως παιδί χωρισμένων γονιών και ως χωρισμένος μπαμπάς.

Εγώ, για πολλά χρόνια αρνιόμουν ότι μπορεί να έχω μια σύντροφο, που νόμιζαν όλοι ότι είμαι μόνος. Εδώ, με έπαιρναν τηλέφωνο οι δημοσιογράφοι και μου έλεγαν ότι έμαθαν ότι έχω σχέση με άντρα.

Κράτησα πολλά χρόνια την προσωπική μου ζωή και τώρα δεν την εκθέτω, αλλά δεν κρύβομαι. Αλλά για πολλά χρόνια κρυβόμουν, γιατί θεωρούσα ότι οι δικοί μου άνθρωποι είναι σε μια ηλικία που δεν θα μπορούσαν να αντιληφθούν ότι αυτό…».

Γιώργος Λιάγκας

