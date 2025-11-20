Γιώργος Λιάγκας: Εσείς οι πολιτικοί, κυρία Κωνσταντοπούλου, πρέπει να μην κοροϊδεύετε τον κόσμο

«Αισθάνομαι ότι από χθες με κοροϊδεύουν», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Στην παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό του αξίωμα στάθηκαν αρκετά σήμερα στο Πρωινό ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες του.

«Πάμε σε μια μεγάλη απώλεια… Τώρα, πώς θα ζήσουμε χωρίς τον κύριο Διαμαντή Καραναστάση; Εμείς θα ζήσουμε, αλλά δεν ξέρω πώς θα ζήσει η Πλεύση Ελευθερίας…», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε: «Μπράβο στον άνθρωπο που γυρίζει στον πολιτισμό και φεύγει από την πολιτική, λέγοντας ότι όλοι αυτοί είναι μύγες και αυτός είναι το γάλα… Μαζί και η σύντροφός του… Αν αυτός είναι καθαρός σαν γάλα και η πολιτική είναι μια βρωμιά… Η αγάπη τον οδήγησε να μπει με λίστα στη Βουλή.

Εσείς οι πολιτικοί, κυρία Κωνσταντοπούλου, πρέπει να μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Αν υπάρχει τέτοιος βούρκος στην πολιτική, γιατί εσείς επιλέγετε να μείνετε εκεί και δεν τον ακολουθείτε; Το τελευταίο έργο του Καραναστάση στο κόμμα ήταν το ΑΙ της Ζωής.

Για μένα, βασικό διακύβευμα της πολιτικής είναι η αλήθεια. Εγώ, ως πολίτης, αισθάνομαι ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι από χθες με κοροϊδεύουν, ότι δεν μου λένε την αλήθεια».