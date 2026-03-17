Γιώργος Λιάγκας: Δεν πρέπει να τρώει η Σίσσυ Χρηστίδου, έχει χάσει πολλά κιλά, δεν πρέπει να τρώει τίποτα

Με αφορμή την αναφορά που έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου στον Γιώργο Λιάγκα κατά τη διάρκεια δηλώσεών της στους δημοσιογράφους, η κουβέντα άνοιξε στο Πρωινό. Οι ατάκες πήγαιναν κι ερχόντουσαν, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση έκανε ο διάλογος που είχαν ο Γιώργος Λιάγκας και ο Πάνος Κατσαρίδης:

Π.Κ. Σε λατρεύει! Σε λατρεύει! Κακώς δεν μιλάτε. Κακώς. Πιστεύω ότι σε βλέπει το βράδυ στον ύπνο της ρε παιδί μου. Θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος που δεν έχετε συναντηθεί. Να πάτε για φαγητό. Δεν το βλέπεις ότι δεν μπορεί χωρίς εσένα;

Γ.Λ. Δεν πρέπει να τρώει, έχει χάσει πολλά κιλά τώρα, δεν πρέπει να τρώει τίποτα.

Π.Κ. Να πάτε για ποτό. Δεν ξέρω.

Γ.Λ. Εγώ δεν πίνω. Δεν μπορούμε να πάμε για φαγητό γιατί φαίνεται ότι δεν τρώει.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας δήλωσε για την Σίσσυ Χρηστίδου τα εξής:

«Είναι άλλο πράγμα η κριτική, αλίμονο αν ένας άνθρωπος που κάνει 30 χρόνια τηλεόραση -εγώ δηλαδή- δεν δέχομαι κριτική. Και πες μου έναν άνθρωπο που έχει δεχτεί περισσότερη κριτική από εμένα στην τηλεόραση, δεν υπάρχει άλλος. Και κριτική για πράγματα που δεν έχω πει και δεν έχω κάνει πολλές φορές. Να δεχτώ κριτική για πράγματα που έχω πει και έχω κάνει, και που είναι λανθασμένα, που πρώτος από όλους τα παραδέχομαι εγώ, προφανώς να τη δεχτώ την κριτική. Και για πράγματα άλλα. Δεν είναι δυνατόν εγώ που βγαίνω και κρίνω, να μην κρίνομαι. Ή να μη θέλω. Θα ‘ταν κουτό, θα ‘ταν ηλίθιο.

Εγώ αυτό που δεν μπορώ είναι η εμμονή. Φερ’ ειπείν ας πούμε, όταν ο Λαζόπουλος είχε μια εμμονή με την… πώς τη λένε… με την Ντενίση. Που σε κάθε εκπομπή, η Ντενίση, η Ντενίση, η Ντενίση, η Ντενίση, παίζει χειρότερα από το τρένο, κάνει το ένα, κάνει το άλλο, είναι εμμονή. Δεν μπορώ τους εμμονικούς ανθρώπους. Θεωρώ, και το λέω με αγάπη, ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα… κι από την κυρία Χρηστίδου κι από τον οποιοδήποτε να με κρίνει και να με κατακρίνει και να του αρέσω ή να μην του αρέσω. Αλίμονο. Κάνω αυτή τη δουλειά.

Το πρόβλημα είναι η εμμονή. Δηλαδή, όταν σου βάζουν ένα ματζαφλάρι μπροστά και σε ρωτάνε για τον Μουτσινά, και εσύ αντί να μιλήσεις για τον Μουτσινά, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό να πεις κάτι για τον Λιάγκα… Πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εγώ θα τη σχολίαζα την κυρία Χρηστίδου, όταν κάτι γίνει στην εκπομπή της ή όταν κάτι πει, όπως θα το σχολιάσουμε όλοι. Αλλά πες μου εσύ, μία εβδομάδα να έχει περάσει και να μην έχουν αφιέρωμα σε εμένα. Μία»!