Γιώργος Λασκαρίδης: Ο πρώην παίκτης του MasterChef έγινε πατέρας για πρώτη φορά – Οι φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε πριν από λίγες ημέρες ο Γιώργος Λασκαρίδης, που έγινε γνωστός μέσα από το MasterChef, καθώς η σύντροφός του, Λότους, έφερε στον κόσμο τον μονάκριβο γιο τους.

Συγκεκριμένα, ο πρώην παίκτης του MasterChef, το απόγευμα της Δευτέρας (02/02) έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τον γιο του στο μαιευτήριο.

Ο Γιώργος Λασκαρίδης αποκάλυψε πως ο μικρός γεννήθηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στο Άμστερνταμ, μετά από έναν τοκετό που διήρκησε αρκετή ώρα. Το όνομα που επέλεξε το ζευγάρι να δώσει στον γιο του είναι «Manu».

«Ήρθε! Γνωρίστε τον υπέροχο γιο μας, τον Manu. Μετά από μήνες που τον κουβαλούσαμε σε διάφορες χώρες, τελικά αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στην Ολλανδία για να γεννηθεί. Ο Manu γεννήθηκε μετά από έναν πολύωρο τοκετό στις 21:50 στις 23 Ιανουαρίου στο Άμστερνταμ.

Γεννήθηκε με το τραγούδι «Burn Away» και ήταν η πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής μας…Μας φαίνεται σαν να είναι μαζί μας πάντα και οι καρδιές μας ξεχειλίζουν. Δεν βλέπουμε την ώρα να συνεχίσουμε αυτή την περιπέτεια που ονομάζεται ζωή μαζί σου, μικρέ Manu».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Λασκαρίδης μετά την συμμετοχή του στο MasterChef το 2020, αποφάσισε να εγκαταλείψει την μαγειρική και να ασχοληθεί με το life coaching.