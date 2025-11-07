MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιώργος Καραμίχος: Δεν μου λείπει η Αμερική, κατάλαβα ότι δεν μου πάει ο τρόπος ζωής τους

|
THESTIVAL TEAM

Αν και έζησε σχεδόν μία δεκαετία στην Αμερική, ο Γιώργος Καραμίχος δεν είναι διατεθειμένος να επιλέξει αυτή τη χώρα ως μόνιμη βάση του. Από τότε που γύρισε στην Ελλάδα, επισήμανε ο ηθοποιός, συνειδητοποίησε ότι ο τρόπος ζωής των Αμερικανών δεν είναι συμβατός με τον δικό του χαρακτήρα. Άλλωστε, διευκρίνισε, δεν ήθελε ποτέ να κατακτήσει το αμερικανικό όνειρο.

Ο Γιώργος Καραμίχος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το’Χουμε», το απόγευμα της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, και εξήγησε για ποιον λόγο δεν θα ήθελε να ζήσει μόνιμα στην Αμερική, παρότι πέρασε εκεί ένα μεγάλο διάστημα. «Έζησα σχεδόν εννιά χρόνια εκεί, αλλά δεν μου λείπει καθόλου. Από τότε που γύρισα, καταλαβαίνω πως δεν μου πάει ο τρόπος ζωής τους. Δεν είχα ποτέ το αμερικάνικο όνειρο, δεν ήθελα κάμπριο αυτοκίνητα και πολυτέλειες. Εμένα μου αρκεί λίγη θαλασσίτσα στη Νίσυρο και ένα παρεό», είπε.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι του αρέσει να πραγματοποιεί ταξίδια στην Αμερική για επαγγελματικούς λόγους. «Δεν λέω ότι δεν μου αρέσει να δουλεύω εκεί. Πέρυσι ήμουν στη Νέα Υόρκη για κάποιους μήνες, αλλά δεν μπορώ να ζήσω μόνιμα. Μου αρέσει να πηγαίνω για τις δουλειές, τις εκθέσεις, τα μουσεία, τους ανθρώπους που αγαπώ. Απλώς… μου αρέσει το ελληνικό φαγητό. Τι να κάνουμε;», πρόσθεσε.

Γιώργος Καραμίχος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Πόσα εκατομμύρια έχει κερδίσει ως τώρα από το Europa league

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Άνω Λιόσια: Είχαν μετατρέψει τα σπίτια τους σε “καταστήματα” πώλησης ναρκωτικών

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Θοδωρής Κατσαφάδος για Real View: Έπρεπε να βάλω τα όρια μου, ήταν λάθος μου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 44 λεπτά πριν

ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να εξοικειώσει την κοινωνία με την Ακροδεξιά

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Άνοκ Γιάι: Η Σουδανοαμερικανίδα ανακηρύχθηκε “Μοντέλο της Χρονιάς” πριν τα Fashion Awards 2025

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Συνεχίζονται από την Δευτέρα οι εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών