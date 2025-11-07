Γιώργος Καραμίχος: Δεν μου λείπει η Αμερική, κατάλαβα ότι δεν μου πάει ο τρόπος ζωής τους

Αν και έζησε σχεδόν μία δεκαετία στην Αμερική, ο Γιώργος Καραμίχος δεν είναι διατεθειμένος να επιλέξει αυτή τη χώρα ως μόνιμη βάση του. Από τότε που γύρισε στην Ελλάδα, επισήμανε ο ηθοποιός, συνειδητοποίησε ότι ο τρόπος ζωής των Αμερικανών δεν είναι συμβατός με τον δικό του χαρακτήρα. Άλλωστε, διευκρίνισε, δεν ήθελε ποτέ να κατακτήσει το αμερικανικό όνειρο.

Ο Γιώργος Καραμίχος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το’Χουμε», το απόγευμα της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, και εξήγησε για ποιον λόγο δεν θα ήθελε να ζήσει μόνιμα στην Αμερική, παρότι πέρασε εκεί ένα μεγάλο διάστημα. «Έζησα σχεδόν εννιά χρόνια εκεί, αλλά δεν μου λείπει καθόλου. Από τότε που γύρισα, καταλαβαίνω πως δεν μου πάει ο τρόπος ζωής τους. Δεν είχα ποτέ το αμερικάνικο όνειρο, δεν ήθελα κάμπριο αυτοκίνητα και πολυτέλειες. Εμένα μου αρκεί λίγη θαλασσίτσα στη Νίσυρο και ένα παρεό», είπε.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι του αρέσει να πραγματοποιεί ταξίδια στην Αμερική για επαγγελματικούς λόγους. «Δεν λέω ότι δεν μου αρέσει να δουλεύω εκεί. Πέρυσι ήμουν στη Νέα Υόρκη για κάποιους μήνες, αλλά δεν μπορώ να ζήσω μόνιμα. Μου αρέσει να πηγαίνω για τις δουλειές, τις εκθέσεις, τα μουσεία, τους ανθρώπους που αγαπώ. Απλώς… μου αρέσει το ελληνικό φαγητό. Τι να κάνουμε;», πρόσθεσε.