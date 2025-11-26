Γιώργος Γιαννιάς: Ζήτησα βοήθεια από ψυχολόγο αλλά τα παράτησα όλα, ήθελα να το πολεμήσω μόνος μου

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Γιώργος Γιαννιάς στην Όλγα Λαφαζάνη και στην κάμερα του Happy Day, το πρωινό της Τετάρτης, όπως είδαμε στο πρόγραμμα του Alpha.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε στη δύσκολη διαχείριση της απώλεια των αγαπημένων του γονιών καθώς και στους ψεύτες και υποκριτές των συνεντεύξεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Γιαννιάς εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “προσπαθώ να ζω με την απώλεια των γονιών μου, όσο περνάει ο καιρός. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ξεχνιέμαι με την οικογένεια μου, αλλά και πολλές στιγμές ελεύθερης πτώσης. Γιατί ήταν πολύ κοντά οι δυο θάνατοι και η μητέρα μου έφυγε άδικα. Μου λείπουν πάρα πολύ”.

“Ζήτησα βοήθεια από ψυχολόγο αλλά δεν το συνεχίζω, τα παράτησα όλα. Ήθελα να το πολεμήσω μόνος μου. Έχω ανάγκη να πιστεύω στον Θεό. Το να είσαι καλός Χριστιανός όμως δεν σημαίνει πολλούς που έχω δει να λένε πράγματα για τη χριστιανοσύνη και για τον Χριστό, τα οποία τα λένε πολύ καλά στη συνέντευξη”.

“Δεν μπορώ τους ψεύτες και τους υποκριτές. Αυτοί οι ίδιοι, που λένε ότι ο Χριστούλης είπε να βοηθάμε και να δίνουμε το ένα αν έχουμε δύο, δεν δίνουν ούτε πάσα από το δεξί στο αριστερό” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Γιώργος Γιαννιάς στη νέα του συνέντευξη στο πρωινό μαγκαζίνο του Alpha.