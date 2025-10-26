MENOY

Γιάννης Ζουγανέλης: Ήμουν στη φωτογραφία με τον Διονύση, τον Λαυρέντη, τον Σάκη κι έγραφαν ότι τους πέθανα όλους

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου μίλησαν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Δημήτρης Σταρόβας. Ο πρώτος, μάλιστα, αναφέρθηκε και σε μια ανάρτηση που είδε στο διαδίκτυο.

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν ένα κεφάλαιο μόνος του, μεγάλη απώλεια! Έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια του, έχει διαμορφώσει τις συνειδήσεις μας», είπε αρχικά ο Δημήτρης Σταρόβας.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης είπε από τη μεριά του: «Σήμερα, ξέρεις τι έγινε; Βλέπω μια ανάρτηση, που ήμουν εγώ με τον Σαββόπουλο, τον Λαυρέντη και τον Σάκη. Κι έγραφε ένας από κάτω, α ρε Ζουγανέλη, τούς πέθανες όλους».

