Γιάννης Μπέζος: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει ακρότητες, είναι μια ακρότητα που γίνεται λίγο αστεία μερικές φορές

Λίγο πριν την αποψινή πρεμιέρα της νέας σειράς του ΑΝΤ1 “Σούπερ Ήρωες”, στην οποία πρωταγωνιστεί, ο Γιάννης Μπέζος βρέθηκε καλεσμένος στο Πρωινό.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για πολλά, ενώ απάντησε και στις ερωτήσεις του Γιώργου Λιάγκα για την Μαρία Καρυστιανού και την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Το θέμα της κυρίας Καρυστιανού είναι ακόμα λίγο νεφελώδες. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να κάνω ένα σχόλιο πάνω στην πολιτική της θέση γιατί δεν τη γνωρίζω. Δηλαδή θέλω να πω, να έχει έναν προγραμματικό λόγο. Ότι “για τα θέματα τα εθνικά έχω αυτό”, “για τα θέματα, ας πούμε, της παιδείας έχω αυτό”, “για την οικονομία έχω αυτό” και πάει λέγοντας. Αυτό δεν έχει υπάρξει. Επομένως πώς μπορεί κανείς να σχολιάσει και να κρίνει την κυρία Καρυστιανού, από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόγραμμα;

Αυτά που είπε ήταν λίγο γενικόλογα. Αλλά πώς γίνονται αυτά; Πώς πραγματώνονται; Και εξαρτάται τι ρόλο θέλει να παίξει. Δεν έχω ακούσει έναν πολιτικό λόγο, αυτό θέλω να πω. Πρέπει να το συνδυάσω με τις πολιτικές της θέσεις. Δεν μπορώ να κάνω κριτική αλλιώς. Δηλαδή αν δεν ακούσω τι έχει να πει, αν δεν ακούσω πού προσβλέπει, δεν μπορώ να έχω άποψη, δεν τη γνωρίζω τη γυναίκα», είπε ο Γιάννης Μπέζος για την Μαρία Καρυστιανού.

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει ακρότητες. Πολύ μεγάλες ακρότητες. Δηλαδή, φοβάμαι ότι είναι μία ακρότητα η οποία αρχίζει και γίνεται λίγο αστεία μερικές φορές. Και αυτός είναι ο κίνδυνος. Γιατί το λέω αυτό… μπορεί σε ορισμένα πράγματα να έχει και δίκιο. Όπως και η άλλη πλευρά η ακραία που είναι πιο συντηρητική δηλαδή, μπορεί σε ορισμένα να έχει δίκιο. Το χάνουμε το δίκιο όταν αυτό επικαλύπτεται από μία μόνιμη καταγγελία και φωνή. Νομίζω ότι είναι και θέμα προσωπικής ιδιοσυγκρασίας.

Βέβαια εγώ δεν ακολουθώ πολιτικά την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά δεν ήταν ανακόλουθη με αυτά που γίνανε όταν πρωτοβγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω, αποχώρησε. Επομένως αυτό πρέπει να της το πιστώσουμε, για να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι απέναντι στους ανθρώπους. Ότι κάποια στιγμή ενώ θα μπορούσε να παραμείνει, έφυγε», κατέληξε ο Γιάννης Μπέζος αναφερόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Δείτε το βίντεο