Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: “Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας στις αρχές”

Mία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και μίλησε για όλα. Μάλιστα, εξομολογήθηκε ότι στην αρχή της σχέσης της με τον Χρήστο Μάστορα τα πράγματα για το ζευγάρι ήταν δύσκολα.

Η σύντροφος του Χρήστου Μάστορα μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και τη Βάλια Χατζηθεοδώρου και όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Κυριακής. Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αναφέρθηκε στη ζωή της, τα social media, την τηλεόραση, αλλά και τον αγαπημένο της.

«Είναι ένα κομμάτι άγχους το ότι με παρακολουθούν νέα παιδιά. Ανήκω στο YouTube. Δηλαδή δε θα μπορούσα να φανταστώ να κάνω αυτό στην τηλεόραση ποτέ. Νομίζω ότι την έχω πατήσει πάρα πολλές φορές με την τηλεόραση», είπε αρχικά η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είπε στη συνέχεια: «Γιατί όσες φορές μου έχουν πει να κάνω μία δήλωση, δεν έχω πει και ποτέ κάτι να σχολιαστεί τόσο αυστηρά. Και τις περισσότερες φορές έχει σχολιαστεί, όχι απλά αυστηρά… Με έχουν βάλει σε τοίχο και πετάνε βελάκια οριακά. Δηλαδή βρίσκουν και τα κάνουν κιόλας. Και σε εμένα έβρισκαν πολλοί και τα έκαναν. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε λέω δε θα δώσω άλλο αυτό το δικαίωμα».

Για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απάντησε: «Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας στις αρχές. Γιατί όταν είναι και οι δύο άνθρωποι σε αυτό που κάνουν πετυχημένοι, είναι και δύσκολο να κάνεις και κάποια υποχώρηση στο μεταξύ σας. Υπάρχει και ένας εγωισμός, λίγο μεγαλύτερος από ό,τι θα έπρεπε ίσως. Η σχέση γίνεται πολύ καλύτερη όταν μεγαλώνει και η εμπιστοσύνη μας, ξέρεις, υπάρχει παραπάνω εμπιστοσύνη και όταν μπαίνει και το φιλικό κομμάτι».