Φωτεινή Πετρογιάννη σε Γιώργο Λιάγκα: “Υπήρξε φήμη ότι έχουμε υπάρξει ζευγάρι”

Με αφορμή μια οικογενειακή φωτογραφία του Σταύρου Μπαλάσκα και τη συζήτηση για το πόσο καλές σχέσεις διατηρεί με την πρώην σύζυγό του, η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησαν σε έναν… ιδιαίτερο διάλογο στον αέρα του Πρωινό, την Τετάρτη.

Ο διάλογος που είχαν ο Γιώργος Λιάγκας και η Φωτεινή Πετρογιάννη ήταν ο εξής:

Γ.Λ. Ο Μιχάλης δέχεται να κάνεις παρέα με τους πρώην σου, εγώ δεν θα δεχόμουν.

Φ.Π. Γι’ αυτό δεν είμαστε μαζί Γιώργο μου.

Γ.Λ. Καλά, δεν είμαστε μαζί για άλλους λόγους.

Φ.Π. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η φήμη -το έχουμε ξαναπεί βέβαια- ότι έχουμε υπάρξει ζευγάρι. Δεν ισχύει παιδιά και οι κακές οι γλώσσες…

Γ.Λ. Υπήρξε φήμη; Κι εμένα πώς δεν έχει φτάσει στ’ αφτιά μου; Έλα Θεέ και Κύριε.

Φωτεινή Πετρογιάννη

