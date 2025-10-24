Φειδίας Παναγιώτου: Εγώ έβγαζα πιο πολλά λεφτά πριν γίνω Ευρωβουλευτής

MENOY

Ο ανεξάρτητος Κύπριος Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου βρέθηκε σήμερα στο πλατό του «Πρωινού» και μίλησε για όλα.

Αρχικά, ο Ευρωβουλευτής ξεκαθάρισε ότι δεν είναι φίλος με τον Έλον Μασκ. «Δεν είμαι φίλος με τον Έλον Μασκ. Τον έχω δει από κοντά, έχουμε μιλήσει. Έχουμε καλή σχέση στα social media. Μια φορά την εβδομάδα έκανε repost αυτά που έλεγα. Οι πλούσιοι είναι σημαντικοί, δεν λέω ότι μας εκμεταλλεύονται, αλλά έχουν εταιρείες, υπαλλήλους, πληρώνουν φόρους. Πρέπει να έχουν ισότητα στην κοινωνία πολιτικά. Οι πολιτικοί εξαγοράζονται από τους επιχειρηματίες παγκοσμίως, είναι ξεκάθαρο».

Και πρόσθεσε: «Είχα κάνει ένα βίντεο για τα λεφτά των Ευρωβουλευτών και πολλοί από αυτούς θύμωσαν μαζί μου. Τα λεφτά που έχουμε προς διαχείριση είναι περίπου 60.000 ευρώ τον μήνα. Βάζουμε στην τσέπη περίπου 14.000 ευρώ. Έχουμε οδηγούς και ταξιδεύουμε business class. Εγώ έβγαζα πιο πολλά λεφτά πριν γίνω Ευρωβουλευτής. Ο πατέρας μου είναι ιερέας στην Κύπρο και μου λέει “το μόνο που αγχώνει είναι να μείνεις ταπεινός”. Δεν έχω μείνει ταπεινός πάντα, κάποιες φορές παίρνει το μυαλό μου αέρα”».


Στη συνέχεια, ο Φειδίας Παναγιώτου αποκάλυψε ότι θα παντρευτεί τη σύντροφό του τον επόμενο χρόνο. «Είμαστε ενάμιση χρόνο μαζί, της έκανα πρόταση γάμου και είμαι έτοιμος να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί της. Μέσα στο 2026 θα παντρευτούμε. Θέλουμε να κάνουμε 6 παιδάκια».

