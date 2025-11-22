MENOY

Φάνης Λαμπρόπουλος: Σαν τηλεθεατής λέω ”συνεχίστε την αυτοαναφορικότητα στην τηλεόραση, μου αρέσει”

THESTIVAL TEAM

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος μίλησε στην κάμερα του «Χαμογέλα και πάλι» για τις απαιτήσεις της τηλεόρασης, τονίζοντας ότι η επιτυχία μιας εκπομπής κρίνεται από τα νούμερα και την απήχηση στο κοινό. 

«Για τα νούμερα δουλεύουμε. Αν κάνουμε μια εκπομπή και περνάμε καλά εμείς οι δυο, το να χαιρόμαστε μόνοι μας, δεν έχει κάποιο νόημα. Οι θείες μου, μου λένε “σε βλέπουμε και σε αγάπαμε”. Αν κάνεις, όμως, 3% δεν έχει σημασία, αλλά τι λέει ο πολύς ο κόσμος», είπε αρχικά ο Φάνης Λαμπρόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Υπάρχουν άνθρωποι του σταθμού και δεν εμπλέκομαι τον προγραμματισμό. Ξέρουν καλύτερα τη δουλειά τους. Πλέον είμαστε σε σταθερή ώρα».

Μιλώντας για το ύφος της εκπομπής, ο παρουσιαστής παραδέχτηκε ότι ακόμη χτίζει την τηλεοπτική του ταυτότητα: «Είναι άλλο το χιούμορ του ίντερνετ και άλλο της τηλεόρασης. Μαθαίνω τώρα τη δουλειά». Συμπληρώνοντας: «Σαν τηλεθεατής λέω ”συνεχίστε την αυτοαναφορικότητα στην τηλεόραση, μου αρέσει”».

