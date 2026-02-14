MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Φάνης Λαμπρόπουλος: Η τηλεόραση είναι λίγο χρηματιστηριακή, σήμερα είσαι και αύριο δεν είσαι

|
THESTIVAL TEAM

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου, στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” που παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του Alpha.

Μέσα σε όλα, δε, ο παρουσιαστής μίλησε για την τηλεοπτική του διαδρομή αλλά και για τους λόγους που τον έκαναν να εργάζεται παράλληλα και στο ραδιόφωνο τα τελευταία χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φάνης Λαμπρόπουλος εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “το ραδιόφωνο το έκανα από ανασφάλεια, επειδή η δουλειά αυτή (σ.σ. στην τηλεόραση) είναι και λίγο χρηματιστηριακή. Σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι… μην κοιτάς που εσείς είστε 10 – 15 μεγάλοι σταρ και είστε για πάντα γιατί είστε υπερταλαντούχοι”.

“Είναι και δύσκολο, πρέπει να ‘χεις κάτι για να μείνεις. Το ραδιόφωνο, ας πούμε, το έκανα όταν γεννήθηκε η μικρή μου κόρη και σκέφτηκα ότι πρέπει να ‘χω μια δεύτερη δουλειά η οποία, όμως, κατέληξε να ‘ναι πρώτη”.

“Στην τηλεόραση τότε είχα μπει σε πολύ μικρό κομμάτι στον ΣΚΑΪ αλλά, ακόμα και τώρα, αυτό που κατάλαβα είναι ότι γενικά στον χώρο αυτόν πρέπει να έχεις εναλλακτικές. Πρέπει να ‘σαι σε αρκετά πράγματα ταυτόχρονα, τα οποία βέβαια να μπορείς να υπηρετήσεις, με σκοπό ό,τι κάνω να καταλήγει στο γέλιο και στην κωμωδία” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Φάνης Λαμπρόπουλος στη νέα τηλεοπτική του παρουσία στην εκπομπή του Alpha.

Φάνης Λαμπρόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο NATO: Η Ρωσία μπορεί να μην επιθυμεί ποτέ συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ομιλία Σαββίδη στους παίκτες πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ – “Δείξτε σε όλους πως αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη να πάρει το πρωτάθλημα”

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22 ώρες πριν

Εντοπίστηκε ένα γιγάντιο “ζώο-φάντασμα” στο μέγεθος λεωφορείου στα νερά του Ατλαντικού – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο στο λιμάνι – Τρεις τραυματίες

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ο Ρεζά Παχλαβί κάνει έκκληση για στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν – “Θα μπορούσε να σώσει ζωές”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Λαμία: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μετά από φωτιά στο σπίτι της – Απεγκλωβίστηκαν 2 γυναίκες από διπλανό διαμέρισμα