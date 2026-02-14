Φάνης Λαμπρόπουλος: Η τηλεόραση είναι λίγο χρηματιστηριακή, σήμερα είσαι και αύριο δεν είσαι

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου, στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” που παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του Alpha.

Μέσα σε όλα, δε, ο παρουσιαστής μίλησε για την τηλεοπτική του διαδρομή αλλά και για τους λόγους που τον έκαναν να εργάζεται παράλληλα και στο ραδιόφωνο τα τελευταία χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φάνης Λαμπρόπουλος εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “το ραδιόφωνο το έκανα από ανασφάλεια, επειδή η δουλειά αυτή (σ.σ. στην τηλεόραση) είναι και λίγο χρηματιστηριακή. Σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι… μην κοιτάς που εσείς είστε 10 – 15 μεγάλοι σταρ και είστε για πάντα γιατί είστε υπερταλαντούχοι”.

“Είναι και δύσκολο, πρέπει να ‘χεις κάτι για να μείνεις. Το ραδιόφωνο, ας πούμε, το έκανα όταν γεννήθηκε η μικρή μου κόρη και σκέφτηκα ότι πρέπει να ‘χω μια δεύτερη δουλειά η οποία, όμως, κατέληξε να ‘ναι πρώτη”.

“Στην τηλεόραση τότε είχα μπει σε πολύ μικρό κομμάτι στον ΣΚΑΪ αλλά, ακόμα και τώρα, αυτό που κατάλαβα είναι ότι γενικά στον χώρο αυτόν πρέπει να έχεις εναλλακτικές. Πρέπει να ‘σαι σε αρκετά πράγματα ταυτόχρονα, τα οποία βέβαια να μπορείς να υπηρετήσεις, με σκοπό ό,τι κάνω να καταλήγει στο γέλιο και στην κωμωδία” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Φάνης Λαμπρόπουλος στη νέα τηλεοπτική του παρουσία στην εκπομπή του Alpha.