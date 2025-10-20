Φάνης Λαμπρόπουλος: Έχω καλέσει πολύ κόσμο στην εκπομπή και οι περισσότεροι έχουν πει όχι

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος έκανε πρεμιέρα την περασμένη Παρασκευή με την εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ και μίλησε στην κάμερα του Πρωινού και την Αναστασία Ζάρκα. Μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στον ανταγωνισμό της τηλεθέασης, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει τα κιλά που έχασε.

«Επειδή έχει γίνει ολόκληρος ντόρος, ο Γιώργος Λιάγκας σε εμένα θα έρθει καλεσμένος. Το δίνω αποκλειστικό στον ίδιο τον Γιώργο Λιάγκα. Γιώργο μου ευχαριστώ πάρα πολύ! Και Γιώργο, έλα γρήγορα γιατί δεν ξέρω πόσο καιρό θα είμαστε ανοιχτά», είπε αρχικά ο Φάνης Λαμπρόπουλος.

Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, ο παρουσιαστής είπε: «Δεν πας να κατακτήσεις το βουνό κατευθείαν. Αρχίζεις και σκάβεις, αν προλάβεις μπαίνεις μέσα. Δεν συγκρίνονται Νικολούλη και Αρναούτογλου που είναι απέναντι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσα χρόνια στην τηλεόραση και γι’ αυτό είναι εκεί που είναι. Είδα τα νούμερα τηλεθέασης. Μην κοροϊδευόμαστε. Αυτή τη δουλειά την κάνουμε για τον κόσμο και αναγκαστικά κοιτάς τα νούμερα».

Και πρόσθεσε: «Έχω καλέσει πολύ κόσμο στην εκπομπή και οι περισσότεροι έχουν πει όχι! Δεν νομίζω να φέρουμε τον Αντετοκούνμπο που έφερε ο Αρναούτογλου, αλλά θα φέρω κάποιον ξάδερφό του! Έστειλα σε πολύ κόσμο να δει την εκπομπή αλλά ήταν λάθος γιατί δεν είχαν μηχανάκια της AGB».

Για τα κιλά που έχασε, ο Φάνης Λαμπρόπουλος είπε: «Δεν είχα κάποιο πρόβλημα υγείας τύπου μαζέψτε τον, αλλά οι τιμές ήταν στα κόκκινα. Μου είπε ο μικροβιολόγος οι εξετάσεις είναι του πατέρα σου;. Είπα ότι είναι οι δικές μου κα μου λέει πρέπει να κάνεις κάτι έχεις δυο παιδιά. Με γέμισε με τύψεις»