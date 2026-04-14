Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Θήλαζα το παιδί μου κι έκλαιγα, περνούσαν σκοτεινές σκέψεις από το μυαλό μου

Στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή βρέθηκε καλεσμένη η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οποία μίλησε και για τις δυσκολίες της μητρότητας.

«Η μητρότητα και η γονεϊκότητα είναι ότι πιο δύσκολο υπάρχει στον πλανήτη. Είναι μαγικό, αλλά από πίσω κρύβει πολλές δυσκολίες», είπε αρχικά η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε στη συνέχεια: «Αν δεν είχα τον Γρηγόρη σύζυγο, θα είχα χωρίσει από τις πρώτες 40 μέρες. Οι ορμόνες τρελαίνονται, είναι μια φάση που θέλει πολλή υπομονή. Είναι δύσκολο και χρειάζεται βοήθεια όλο αυτό το πράγμα.

Θήλαζα το παιδί μου κι έκλαιγα. Δεν ήξερα το λόγο. Ένιωθα αν θα είμαι καλή μαμά, περνούσαν σκοτεινές σκέψεις από το μυαλό μου. Ο θηλασμός είναι ότι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου. Ήθελα να σταματήσω, πόναγα. Δεν πρέπει να πιέζονται οι γυναίκες με το κομμάτι του θηλασμού».