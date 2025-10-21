Ευδοκία Ρουμελιώτη: Όταν έκανα το gay άτομο στην Πολυκατοικία ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου

Στον ρόλο της στην «Πολυκατοικία», το 2008 αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Ευδοκία Ρουμελιώτη, σε δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες.

Με αφορμή τον ίντερσεξ χαρακτήρα στις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, η γνωστή ηθοποιός ρωτήθηκε για το αν αντιμετώπισε εκείνη την εποχή δυσκολίες καθώς υποδυόταν ένα gay άτομο.

Αρχικά, η Ευδοκία Ρουμελιώτη είπε: «Μου άρεσε πολύ που ο Γιώργος Καπουτζίδης ενέταξε έναν ίντερσεξ άτομο στη σειρά. Θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται, πρέπει να μιλάμε για αυτά πρέπει οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι να εκφράζονται.

Στη συνέχεια για τον ρόλο της στην Πολυκατοικία είπε: «Δύσκολα πολύ. Θυμάμαι ότι όταν έκανα το gay άτομο στην Πολυκατοικία ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου, γιατί τότε είχαν κάνει το «Θα σε βρει ο δάσκαλός σου» με είχαν συνδέσει με ένα κορίτσι τελείως διαφορετικό».