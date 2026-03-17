Έξαλλη η αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη με την Αγγελική Ηλιάδη: “Ντροπή, θα προβώ σε μήνυση για προσβολή νεκρού”

Την οργή της για τα όσα ισχυρίστηκε η Αγγελική Ηλιάδη περί σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2008 στη Βούλα, εξέφρασε η αδελφή του επιχειρηματία.

Η Λίτσα Λαζαρίδη, ξέσπασε στην εκπομπή «Το Πρωινό», τονίζοντας ότι είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα για έναν νεκρό και ότι μόλις δημοσιοποιηθεί ολόκληρη η συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη στην Ελίνα Παπίλα, θα προβεί σε μήνυση για προσβολή νεκρού.

«Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Μετά από 17 χρόνια, βγαίνει να προσβάλει τη μνήμη του αδερφού μου, που την είχε στα όπα όπα. Τα cd της αγόραζε για να μην πέσει το cd, να βγει πρώτη φίρμα, να τ’ αγοράσει για να πάρει κάτι, τα ρούχα της τα πανάκριβα, πρώτο όνομα, αφισοκόλληση πανάκριβη, να βγει να πει για τον Μπάμπη, που την έφτασε στο σημείο που ήτανε. Μέχρι και η Καίτη Γκρέυ το παραδέχτηκε αυτό. Να σταματήσει εκεί. Εάν βγει αυτή η συνέντευξη με αυτές τις κακοήθειες, εγώ θα προβώ σε μήνυση για προσβολή νεκρού. Γιατί δεν είναι ζωντανός ο αδελφός μου να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και αυτά είναι ψεύδη. Αν τη χτυπούσε όταν την πήγαινε από κανάλι σε κανάλι, δεν θα βλέπατε έναν μώλωπα; Δεν ντρέπεται αυτό που κάνει; Πρώτη φορά το έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Και κατ’ αρχήν, όταν τη βλέπαμε, αν ήτανε χτυπημένη θα είχε μια μελανιά. Ένας που χτυπάει τη σύντροφό του, θα υπήρχε μια μελανιά. Πώς θα της το έπαιρνε το παιδί; Αυτό που είναι σήμερα σε εκείνον το χρωστάει. Και κρίμα να κατηγορεί έτσι τον αδερφό μου και να έχει ένα παιδί από τον αδελφό μου και να ακούει αυτά τα πράγματα ο ίδιος ο γιος της. Έπιασε έναν νεκρό στο στόμα τους για να ανεβάσουν διαφημιστικά τα κασέ τους. Η Πόπη (Μαλλιωτάκη) χωρισμένη ήταν και ακόμα λέει για τον Μπάμπη. Ποτέ δεν βγήκε να προσβάλει τη μνήμη του με τέτοιες χυδαιότητες. Εγώ ξέρω, όταν έχεις ένα πρόβλημα ή χωρίζεις ή σηκώνεις και φεύγεις ή κάπου το εκμυστηρεύεσαι. Τώρα βγαίνεις 17 χρόνια μετά, για ποιο λόγο; Ντροπή της».