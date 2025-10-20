Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: Έχω προσαρμοστεί στο πρόγραμμα που έχω τώρα στη ζωή μου, πηγαινοέρχομαι και είναι όλα καλά

Στη νέα καθημερινότητα μετά τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη αναφέρθηκε η Ελένη Βουλγαράκη, εξηγώντας πως η σχέση τους κυλάει καλά από απόσταση, με την ίδια να πραγματοποιεί όποτε της το επιτρέπει το πρόγραμμά της ταξίδια για να τον συναντήσει.

Ο ποδοσφαιριστής πήρε μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας από τον Παναθηναϊκό, με τη ραδιοφωνική παραγωγό να έχει διαμορφώσει έτσι το πρόγραμμά της, ώστε να βλέπει ο ένας τον άλλον όσο πιο τακτικά γίνεται.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, η Ελένη Βουλγαράκη εξήγησε πως παρά το γεγονός, ότι δεν συμμετέχει φέτος σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, και έχει παρουσία μόνο στο ραδιόφωνο, οι ρυθμοί δεν είναι τόσο ήρεμοι.

Όπως είπε: «Περνάω καλά, είμαι εντάξει. Περίμενα να είναι περισσότερο ήρεμα, αλλά δεν είναι.Δεν έκανα όσα έκανα από ανάγκη. Μου αρέσει αυτό που κάνω. Τώρα έχω προσαρμοστεί στο πρόγραμμα που έχω τώρα στη ζωή μου. Πηγαινοέρχομαι και είναι όλα καλά».