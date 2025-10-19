Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: Δύσκολη η σχέση από απόσταση, μου αρέσει να είμαι κοντά του

Για τη νέα της καθημερινότητα, την απουσία της από την τηλεόραση, αλλά και τη σχέση της με τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, μίλησε η Ελένη Βουλγαράκη.

Ο ποδοσφαιριστής πήρε μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας από τον Παναθηναϊκό, με το ζευγάρι να διατηρεί πλέον τη σχέση του από απόσταση.

Η δημοσιογράφος μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και ρωτήθηκε για τον αγαπημένο της και το πώς βιώνει τη νέα αυτή πραγματικότητα. «Η σχέση από απόσταση είναι δύσκολη. Μου αρέσει να είμαι κοντά του, κάνουμε συνεχώς βιντεοκλήσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για τα αρνητικά σχόλια που έχει ακούσει για τον δεσμό τους, εξήγησε πως δεν την επηρεάζουν πάντα. «Ανάλογα την περίοδο. Άμα κάτι μου τη δώσει, θα με επηρεάσει. Τώρα είναι μια περίοδος που δεν ασχολούμαι», δήλωσε.

Μιλώντας για την τηλεοπτική της αποχή, η Ελένη Βουλγαράκη ανέφερε πως απολαμβάνει τον χρόνο που έχει για τον εαυτό της. «Πρώτη φορά απέχω τηλεοπτικά μετά από τόσα χρόνια. Είναι μια καινούργια συνθήκη, αλλά έχω περισσότερο χρόνο για εμένα. Η αποχώρησή μου από το Πρωινό ήταν λόγω της ώρας, αλλά και για προσωπικούς λόγους, ήταν άλλη δέσμευση. Δεν έχω δει πολύ την εκπομπή, μου φαίνονται όμως ωραίες οι προσθήκες. Μου λείπει η τηλεόραση φέτος, αλλά είναι δύσκολο να κάνω καθημερινό και να έχω τις υποχρεώσεις που έχει μια εκπομπή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια δεν απέκλεισε την επιστροφή της σύντομα στη μικρή οθόνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας: «Είμαι ανοιχτή σε συζητήσεις για να κάνω κάτι τηλεοπτικό. Θα ήθελα να κάνω αθλητική εκπομπή, είναι το φόρτε μου».

Δείτε το βίντεο