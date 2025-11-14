Ελένη Φουρέιρα: Την πήρε ο ύπνος στο στούντιο – Το viral βίντεο
THESTIVAL TEAM
Η Ελένη Φουρέιρα παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια στα social media, όπου μοιράζεται καθημερινά στιγμές από τη ζωή της.
Στο πιο πρόσφατο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η δημοφιλής τραγουδίστρια φαίνεται να έχει αποκοιμηθεί από την κούραση μέσα στο στούντιο, ενώ οι συνεργάτες της συνεχίζουν κανονικά τη δουλειά τους.
«Είσαι μάνα» έγραψε με χιούμορ και απόλυτη ειλικρίνεια η Ελένη Φουρέιρα, αποτυπώνοντας σε δύο λέξεις όλη την κούραση αλλά και την ομορφιά της μητρότητας.
«Δεν κοιμόμουν, λίγο τα μάτια μου ξεκούρασα» έγραψε στη λεζάντα με μία δόση χιούμορ η τραγουδίστρια που ως μητέρα ενός μικρού αγοριού, προσπαθεί να συνδυάσει τη μητρότητα με την εργασία.
@iamfoureira
δεν κοιμόμουν… λίγο τα μάτια μου ξεκούρασα 🫠🫠🫠😭😭😭♬ πρωτότυπος ήχος – Foureira