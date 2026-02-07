Έλενα Τοπαλίδου: Γνώρισα τον Νίκολας Κέιτζ και μου είπε ότι με ξεχώρισε και του άρεσα πολύ

Τόσο στη συνεργασία με τον Νίκολας Κέιτζ σε νέα κινηματογραφική ταινία όσο και στο φλερτ στα social media αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Έλενα Τοπαλίδου σε νέα συνέντευξή της.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live» και τα όσα είπε προβλήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (07/02). Η Έλενα Τοπαλίδου αποκάλυψε ότι ο Νίκολας Κέιτζ δήλωσε θαυμαστής της και αναφέρθηκε στην ταινία που έπαιξαν μαζί.

«Με πήραν να κάνω ένα κάστινγκ και μετά, όταν κατάλαβα ότι τελικά πρόκειται για τον Νίκολας Κέιτζ, πήγα να τον γνωρίσω και μου είπε ότι με ξεχώρισε και του άρεσα πολύ. Ο ρόλος που υποδύομαι είναι ο Σατανάς, δεν φοβάμαι όμως καθόλου τις αντιδράσεις που μπορεί να προκύψουν. Και τι πειράζει, δεν πρέπει κάποιος να παίξει και τον Σατανά;», αναρωτήθηκε, αρχικά, η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια.

«Δηλαδή πιο πιθανό είναι να αντιδράσουν σε σχέση με τον ρόλο του Χριστού, που τον βλέπει πολύ διαφορετικά ο σκηνοθέτης στην ταινία αυτή. Πιο πολύ αυτό που δεν θα περιμένουν θα ‘ναι σε σχέση με τον Χριστό. “The Carpenter’s Son” λέγεται η ταινία και νομίζω πως θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

«Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σε ξαφνιάζουν με τον τρόπο που σε φλερτάρουν στα social media, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Στο πως θα σου δείξει δηλαδή κάποιος το ενδιαφέρον του, σε σχέση με το φλερτ, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άνδρας», παραδέχθηκε, ακόμα, η Έλενα Τοπαλίδου στον ΣΚΑΪ.