Έφη Θώδη μετά την κριτική της Άντζελας Δημητρίου στο J2US: Έβγαλε το κόμπλεξ της, μου τη φύλαγε

THESTIVAL TEAM

Ενοχλημένη με την Άντζελα Δημητρίου εμφανίστηκε η Έφη Θώδη στις τηλεοπτικές κάμερες μετά τα όσα είπε η πρώτη για τον τρόπο που τραγούδησε στο J2US.

Η ερμηνεία της δεν άρεσε στην τραγουδίστρια, η οποία επισήμανε ορισμένα λάθη. Από την πλευρά της, η Έφη Θώδη, αν και τοποθέτησε ψύχραιμα, λέγοντας πως είναι λογικό να υπάρχουν αστοχίες, όταν ολοκληρώθηκε το επεισόδιο και μίλησε στους δημοσιογράφους απέδωσε την αρνητική κριτική της σε κόμπλεξ.

«Το έχασε λίγο στην αρχή. Δεν μπήκες καλά. Γιατί αγάπη; Εσύ που είσαι επαγγελματίας είναι δυνατόν να μην μπαίνεις καλά στον χρόνο; Η Έφη ήταν κουρασμένη γιατί είχε live και για αυτό… Την αγαπάω πάρα πολύ την Έφη και το ξέρεις. Έχω τραγουδήσει εγώ τα πάντα, από νησιώτικο, δημοτικό, τι να κάνω;», σχολίασε η Άντζελα Δημητρίου, όταν η Έφη Θώδη και ο Dj Deleasis βρέθηκαν μπροστά στην κριτική επιτροπή.

Παίρνοντας τον λόγο, η Έφη Θώδη τόνισε πως τα λάθη είναι μέσα στο πρόγραμμα: «Δεν πειράζει, τα λάθη γίνονται καμιά φορά. Εγώ έχω άλλο ρεπερτόριο, για μένα είναι κάτι καινούριο αυτό που κάνω. Θα σε βάλω να πεις τα νιάτα δυο φορές». Τότε, Άντζελα Δημητρίου επανήλθε, αναφέροντας πως τη θεωρεί καταπληκτική στο είδος τραγουδιού που υπηρετεί: «Το είπα γιατί έπρεπε να το πω. Είσαι καταπληκτική σε αυτό που κάνεις, μην το αλλάξεις ποτέ, σε αγαπάω πολύ και το ξέρεις. Εσύ πάντα δοκιμάζεις πράγματα».

Μετά την ολοκλήρωση του επεισοδίου, η Έφη Θώδη ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους τηλεοπτικών εκπομπών για το περιστατικό, με εκείνη να υποστηρίζει πως τα αρνητικά σχόλια της Άντζελας Δημητρίου οφείλονται στο κόμπλεξ της.

«Έβγαλε όλο το κόμπλεξ που είχε απέναντί μου. Φάνηκε ότι ήταν κάτι που είχε μέσα της, μου τη φύλαγε. Έγινε ένα μικρό τεχνικό λάθος και δεν άκουγα τη μουσική. Ο κόσμος ήταν και είναι με το μέρος μου, να σκάσουν όλοι απ’ το κακό τους», είπε στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Κυριακής 29 Μαρτίου.

